EM 2021: Türkei – Italien: Kuriose Szene! DAS dürften die wenigsten zuvor erlebt haben

Was für ein Auftakt in die EM 2021! In einem umkämpften Auftaktspiel zwischen der Türkei und Italien setzen sich die „Azzurri“ schließlich verdient mit 3:0 durch.

Die Begegnung hatte viele Geschichten zu erzählen. So lieferte das Auftaktspiel der EM 2021 eine kuriose Szene, die den meisten Zuschauern und Spielern so noch nie untergekommen sein dürfte.

EM 2021: Kuriose Abseitsstellung der Italiener

Ein Eigentor Merih Demiral brachte Italien auf die Siegerstraße, Ciro Immobile und Lorenzo Insigne veredelten das Ergebnis. Nach dem deutlichen Erfolg im heimischen Stadion herrscht beim Weltmeister von 2006 eine große Euphorie.

Italien jubelt im Auftakspiel. Foto: imago images/Insidefoto

Auch für den neutralen Zuschauer am TV-Bildschirm hatte die Begegnung packende Zweikämpfe und einige skurrile Szenen, die für Diskussionen sorgten. Eine davon ereignete sich zu Beginn der zweiten Halbzeit.

Als die Partie noch bei 0:0 stand, bekam Italien eine Ecke zugesprochen. Insigne und Domenico Berardi bezogen Stellung. Dabei postierte sich Berardi jedoch im Toraus und wartete, was Insigne machen würde.

Italiens Nummer 10 entschied sich zu einem kurzen Pass auf den Teamkollegen in unmittelbarer Nähe. Was dann folgte, war ein Abseitspfiff und viele verwirrte Gesichter auf dem Feld und auf der Trainerbank.

Auch viele Zuschauer reagierten in den sozialen Netzwerken verdutzt und wunderten sich, dass man bei einer Ecke überhaupt im Abseits stehen kann.

EM 2021: Verwunderung über Regelauslegung

In den Regeln der FIFA wird eigentlich beschrieben, dass es für Abseits drei Ausnahmen gibt. Nach Einwurf, nach Abstoß und eben nach Ecken.

Korrekt oder nicht, am Ende wird es den Italienern egal gewesen sein. Wenig später fiel der Führungstreffer, der die Mannen von Roberto Mancini beflügelte. Alle Highlights der Partie kannst du hier nachlesen >>>