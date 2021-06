EM 2021: Türkei – Italien: Über DIESE Szene können die Zuschauer nur den Kopf schütteln – „Zum Fremdschämen“

Die Europameisterschaft 2021 wird in elf verschiedenen Ländern und elf verschiedenen Städten ausgetragen. Wir stellen Dir alle Austragungsorte vor.

Unmut bei den TV-Zuschauern zum Auftakt der EM 2021!

Wenige Sekunden bevor das erste Spiel der EM 2021 (Türkei – Italien) am Freitagabend angepfiffen wurde, sorgte eine Szene bei vielen Fans für Kopfschütteln.

EM 2021: Türkei – Italien: Diese Szene macht Zuschauer fassungslos

Die Eröffnungszeremonie war vorüber, die türkische und die italienische Hymne bereits gesungen – nur eine Sache fehlte noch auf dem Platz: Der Fußball.

Doch natürlich konnte der offizielle EM-Ball nicht einfach so ins Stadio Olympico getragen werten. Stattdessen nutzte VW, u.a. Sponsor der deutschen Nationalmannschaft, die Möglichkeit – und transportierte das Spielgerät auf einem ferngesteuerten Mini-VW-Auto zum Anstoßpunkt.

Ein ferngesteuertes VW-Auto brachte den Spielball aufs Feld. Foto: ARD

Viele Zuschauer vor den Fernsehgeräten hatten große Schwierigkeiten, diesen PR-Gag ernst zu nehmen. Selbst ARD-Kommentator Florian Naß sprach von einer „Albernheit“ – und sagte korrekt voraus: „Da wird das Netz durchdrehen.“

Fans wüten auf Twitter: „Erbärmlicher Nonsens“

Auf Twitter zogen viele User über die Werbeaktion her:

Marketing hin, Werbung her – aber irgendwie zum Fremdschämen. Es funktioniert aus Werbegründen natürlich für den Autohersteller, aber plump ist es trotzdem.

Lieber Sponsorengeld als ein Ballkind ein Leben lang glücklich machen. Cool! Mit Menschen connecten könnt ihr.

Ein Spielzeug-VW, der den Ball zum Anstoßpunkt bringt, ist der erbärmlichste Nonsens, den ich je im Fußball gesehen habe.

Wie affig ist bitte das Ball-Auto?

Da können wir genauso gut wieder die Idee der European Super League hervorholen. Dieser Sport geht vor die Hunde.

Andere Nutzer versuchen dagegen, die Wogen direkt wieder zu glätten: „Jetzt mal for real: Die Idee ist doch übel geil und ich wette, alle hätten es auch gefeiert, wenn da nicht VW draufgestanden hätte, also kommt mal klar.“ (at)