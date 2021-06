EM 2021: Frankreich – Deutschland: Manuel Neuer gefeiert – dieses Detail sprang den Fans sofort ins Auge

Der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2021 lief wenig erfolgreich. Bei Frankreich – Deutschland verloren Jogis Jungs am Ende mit 0:1 und stehen vor dem zweiten Gruppenspiel bereits unter Druck.

Jedoch gab es auch Lichtblicke, die nicht zwingend mit dem sportlichen Geschehen zwischen Frankreich und Deutschland zu tun hatten. Kapitän Manuel Neuer sorgte bei der EM 2021 mit einem Detail für Freude bei den Fans.

EM 2021: Frankreich – Deutschland: Neuer mit besonderer Kapitänbinde

In seinem 101. Nationalspiel führte der Keeper des FC Bayern München die DFB-Elf wie gewohnt als Kapitän aufs Feld. Doch an seinem Arm fiel den findigen Zuschauern sofort etwas auf. Neuers Kapitänsbinde war gegen Frankreich nicht in den Deutschland-Farben gehalten.

Neuer im Spiel gegen die Franzosen. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur

Statt Schwarz-Rot-Gold war das Stück Stoff in den Regenbogenfarben designt. Eine klare Positionierung des Kapitäns und der Nationalmannschaft für mehr Vielfalt und Toleranz. Die Regenbogenfahne ist bekanntermaßen ein Zeichen für die LGBTQ-Community.

Jedes Jahr wird im Juni der „Pride Month“ gefeiert, um dieser Community mehr Aufmerksamkeit zu schenken und das Bewusstsein für Gleichberechtigung zu stärken. Als Zeichen dessen hatte Neuer die besondere Binde bereits beim Testspiel gegen Lettland getragen.

EM 2021: Frankreich – Deutschland: Fans feiern Neuer für Regenbogenbinde

Auch beim FC Bayern München hatte Neuer in der Bundesliga beispielsweise bereits eine ähnliche Kapitänsbinde getragen. Auch BVB-Kapitän Marco Reus hatte in der vergangenen Spielweise auf ähnliche Art und Weise ein Zeichen gesetzt.

Dass Neuer dies nun auch auf der großen EM-Bühne tut, bringt ihm von Seiten der Zuschauer viel Lob und Ankerkennung ein. Wie die Aktion ankam, kannst du hier lesen:

„Geilo. Neuer mit der Regenbogen-Kapitänsbinde.“

„Manuel Neuer trägt Regenbogen. Herzlichen Dank.“

„Manuel Neuer tritt mit einer Kapitänsbinde aufs Feld, um sexuelle Vielfalt und Toleranz zu unterstützen. Gut so.“

„Danke Neuer.“

„Können wir die Regenbogenbinde von Neuer bitte anerkennen?“

(mh)