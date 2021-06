EM 2021: Fans feiern magische Nacht von Dänemark gegen Russland – „Völlig Irre!“

Die Europameisterschaft 2021 wird in elf verschiedenen Ländern und elf verschiedenen Städten ausgetragen. Wir stellen Dir alle Austragungsorte vor.

Dänemark hat gegen Russland das erste kleine Märchen der EM 2021 vollbracht.

Dänemark gelingt die erste Sensation bei der EM 2021. Foto: IMAGO / Ritzau Scanpix

Die dänische Mannschaft, die mit dem Drama um Christian Eriksen in dieses Turnier startete, wird bereits jetzt für ihr unfassbares Auftreten bei der EM 2021 gefeiert. Mit ihrem Weiterkommen am Montagabend sorgten die Skandinavier bei den Zuschauern für Jubel.

EM 2021: Das Wunder von Koppenhagen

Für den Achtelfinaleinzug bei der EM 2021 brauchte Dänemark im letzten Gruppenspiel ein Wunder. Die Mannschaft von Kasper Hjulmand ging mit zwei Niederlagen fast aussichtslos in die Partie.

Durch die erstmalige Regelung, das gleich 16 Mannschaften von 24 sich für die Endrunde qualifizieren konnten, bestand jedoch noch Hoffnung. Sicher war, dass ein Sieg her musste und Belgien ebenfalls gewinnen musste, damit die Dänen weiter träumen konnten.

Der dänische Youngster Mikkel Damsgaard führte sein Team mit dem Treffer in der 38. Minute in die Erfolgsspur. In der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse. Auch weil das Spiel zeitweise zu kippen drohte. Als dann jedoch die entscheidenden Tore fielen, kochte die Stimmung im Stadion vollkommen hoch und aus dem Telia Parken wurde ein Hexenkessel.

+++ Alle Highlights des Spiels Dänemark - Russland im Live-Ticker +++

Fans außer sich vor Freude

Die Euphorie im Stadion schwappt auch auf die sozialen Netze über

20 Minuten Gänsehaut in Kopenhagen und St. Petersburg.

Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Es ist so verdient. Diese Mannschaft ist der Wahnsinn.

Ich liebe Fußball ist das geil!

Dieses vollgepackte Stadion. Völlig irre! Das lässt mich sprachlos im Homeoffice zurück. Völlig irre!!!

Manchmal ist Fußball eben doch gerecht. Und so sympathisch!

Dänemark hat für Eriksen gekämpft und es hat sich gelohnt.

Nach den tragischen Szenen beim Finnlandspiel wünschte sich wohl jeder ein Happy End für die dänische Nationalmannschaft. Die Bilder als Christian Eriksen auf dem Platz zusammengebrochen war und reanimiert wurde, gingen um die ganze Welt.

Christian Eriksen schaut seiner Mannschaft mittlerweile von Zuhause aus zu. Foto: IMAGO / PA Images

Und auch der bereits nach Hause gereiste Däne freute sich bei Instagram über den Sieg und das Weiterkommen seiner Mannschaft bei der EM 2021. (cg)