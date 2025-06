Eintracht Frankfurt: Krösche enthüllt Pläne – es geht auch um Transfers

Eintracht Frankfurt krönte eine starke Saison, indem die Hessen erstmals über die Bundesliga die Champions League erreichten. Das Team hat sich zu einer Spitzenmannschaft entwickelt und will diese Position halten.

Das betont Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Nicht nur in der Tabelle will die SGE in Zukunft angreifen, sondern auch auf dem Transfermarkt die Konkurrenten überholen.

Eintracht Frankfurt will Talente aus England

„Wir wollen uns als Nummer 5 in der Bundesliga etablieren“, erklärt Krösche gegenüber der „Sport Bild“, da ein Vorstoß in die Top 4 unrealistisch sei. Um diesen Anspruch zu untermauern, plant Eintracht Frankfurt, verstärkt auf junge, englische Talente zu setzen. Ziel ist es, Dortmund als Top-Adresse für Spieler von der Insel abzulösen.

Dafür soll mehr Geld für hochkarätige Transfers investiert werden. Gleichzeitig wird das globale Scoutingnetzwerk erweitert, mit Fokus auf Länder wie USA, Japan und Skandinavien.

Diese Strategie ist Teil der Agenda 2030, die das nachhaltige Wachstum des Vereins sicherstellen soll. Partnerschaften mit anderen Klubs weltweit sind ebenfalls geplant. Frankfurt will über gezielte Nachwuchsförderung weitere Erfolge erzielen. Dabei harmoniert das Konzept mit der langfristigen Ambition, sowohl finanziell als auch sportlich konkurrenzfähig zu bleiben.

SGE setzt auf klare Kader-Strukturen

Der Kader soll zukünftig aus einem Drittel erfahrener Spieler, mittelalten Profis und Toptalenten bestehen. Durch lukrative Transfers hat Eintracht Frankfurt seine finanziellen Mittel erweitert. Robin Koch könnte bei Vertragsverlängerung ein Rekordgehalt erhalten. Dennoch betont Krösche: „Wir werden da weiter keinen Rahmen sprengen und gehen nicht ins Risiko.“

Frankfurt handelt wirtschaftlich besonnen und plant schrittweise. Durch gezielte Investitionen und kluges Scouting will sich Eintracht langfristig als Bundesliga-Spitzenteam etablieren.

