Deutschland – Portugal: TV-Zuschauer machen große Augen! Plötzlich ist ER zu sehen

Nations League, Halbfinale, zwei Top-Teams: Deutschland gegen Portugal. Auch zahlreiche Superstars sind dabei. Darunter Cristiano Ronaldo. Aber im Stadion sind auch noch viele andere bekannte und berühmte Personen anwesend.

Als die ZDF-Zuschauer die Vorberichtserstattung zur Partie Deutschland – Portugal schauten, staunten sie nicht schlecht. Plötzlich war nämlich Mats Hummels vor der Kamera.

Deutschland – Portugal: TV-Zuschauer machen große Augen

Da machten die vielen Fußballfans große Augen. Eigentlich waren die meisten Blicke auf Cristiano Ronaldo gerichtet, der mit Portugal Deutschland herausfordern wird. Doch wie aus dem Nichts war auch Mats Hummels im TV zu sehen. Im ZDF holte ihn Jochen Breyer zur Expertenrunde dazu.

Auch interessant: Florian Wirtz: Hammer-Deal steht bevor! Jetzt gibt es eine irre Enthüllung

Mit Per Mertesacker und Christoph Kramer sind bereits zwei Weltmeister von 2014 anwesend, dann gesellte sich auch Hummels dazu. Erst vor etwas weniger als zwei Wochen absolvierte der ehemalige Profi von Borussia Dortmund und Bayern München das letzte Fußballspiel seiner Karriere. Nun stand er vor der Kamera.

Und das wird Hummels in Zukunft auch öfters machen. Der 36-Jährige hat nämlich mitgeteilt, dass er in Zukunft als Experte bei Amazon Prime Video fungieren wird. Deshalb war es auch für ihn etwas ungewohnt, vor dem Nations-League-Halbfinale am Mikrofon über das Spiel zu reden.

Hummels bald TV-Experte

So gerne wie Hummels beim Spiel zwischen Deutschland und Portugal gerne auf dem Platz gestanden hätte, so sehr freut er sich jetzt auf den Urlaub, erklärte der Ex-BVB-Star. Mental ist es noch nicht angekommen, dass es vorbei ist. „Das kommt noch. Das wird auch noch ein paar mal kommen“, so Hummels im ZDF.

Mehr Nachrichten für dich:

Richtig kribbeln wird es dann vermutlich, wenn zur neuen Champions-League-Saison der Ball rollt. Dann wird Hummels bei Amazon mit dem Expertenteam um Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning ergänzen. Bei Prime Video wird es das Topspiel der Königsklasse am Dienstagabend geben. Insgesamt werden 17 Spiele beim Streamingdienst übertragen.