DFB: Irre Trikot-Enthüllung! Deutschland-Fans trauen ihren Augen kaum

Die deutschen Fans zählen schon die Tage, bis endlich die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land stattfindet. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 wird das DFB-Team versuchen, sich den EM-Titel zu holen.

Da ist es aber auch wichtig, in schönen Trikots aufzulaufen. Nun wurden wenige Monate vor dem Start der EM 2024 die Jerseys enthüllt, mit denen die DFB-Stars anscheinend spielen werden. Die Fans können es nicht glauben.

DFB: Irre Trikot-Enthüllung!

Sind das wirklich DIE Trikots des DFB-Teams? Schon vor der Trikot-Vorstellung kursieren im Netz die ersten Fotos. Wenn es um Enthüllungen geht, ist das Portal „footyheadlines.com“ immer eine Anlaufstelle für die Fans. In der Vergangenheit lag die Seite sehr oft richtig. Jetzt vielleicht auch bei den deutschen Trikots?

Dabei sticht besonders ein Trikot ins Auge der Anhänger: das Auswärtstrikot. Statt in Grün, Schwarz oder Rot, wie es vor allem in der Vergangenheit der Fall war, hat Ausrüster Adidas sich dieses Mal wohl für lila-pink entschieden. Eine solche Farbkombination gab es bei der deutschen Nationalmannschaft noch nie.

Der obere Bereich ist im knalligen Rosa gehalten, nach unten hin wird es zunehmend dunkler. Ab der Brust kommt die untere Hälfte schließlich in Lila daher. An den Seiten gibt es noch zwei schmale Rosa-Streifen. Das DFB-Wappen sowie das Adidas-Logo sind ebenfalls im dunklen Lila.

Fans können es nicht fassen

Noch ist unklar, ob die Trikots tatsächlich so sein werden. Bei den deutschen Fans kommen diese irren Enthüllungen allerdings nicht so sonderlich gut an. „Wenn der DFB damit spielt, können wir nur untergehen“, „Was ist das? Ich fasse es nicht. Adidas macht wirklich keine schönen Trikots mehr für uns“ und „Bitte nicht. Ehrlich. Das ist doch überhaupt nicht schön“, heißt es in den sozialen Netzwerken dazu.

Immerhin sieht das mögliche Heimtrikot dafür besser aus. Es ist schlicht gehalten im klassischen Weiß und hat dennoch einen besonderen Verweis auf die Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land. An den Seiten der Jerseys sind schwarz-rot-goldene Streifen zu sehen. Noch ist es nicht offiziell verkündet worden. Doch die neuen Trikots werden dann zu einem gegebenen Zeitpunkt vorgestellt. Laut „Footyheadlines“ soll das Heimtrikot aber schon ab März erhältlich sein und um die 100 Euro kosten.