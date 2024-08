DFB-Pokal: Spieler wird vorzeitig ausgewechselt – weil er zur Hochzeit muss

Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze – so heißt es immer. Der DFB-Pokal schreibt aber auch seine eigenen Geschichten – und die sind um so kurioser, weil es sich bei den Fußballern um Amateure handelt.

Bei der Partie TSV Schott Mainz – Greuther Fürth kam es nun zu einer Story, die verrückt und schön zugleich ist. Bei der DFB-Pokal-Partie ist Etienne Portmann nach 60 Minuten vorzeitig ausgewechselt worden, weil er noch zu einer Hochzeit musste.

DFB-Pokal: Spieler muss nach 60 Minuten runter

Für die Amateur-Vereine sind die DFB-Pokal-Spiele immer eines der großen Highlights in der Saison. Der TSV Schott Mainz ist in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge für den DFB-Pokal qualifiziert. Nach Duellen gegen Hannover 96 (0:3) und Borussia Dortmund (1:6) war dieses Mal Zweitligist Greuther Fürth der Gegner.

+++ DFB-Pokal im TV und Livestream: Hier siehst du alle Spiele live +++

Etienne Portmann stand schon gegen Hannover 96 und Borussia Dortmund für Schott Mainz auf dem Platz. Aber auch das Pokal-Spiel gegen Greuther Fürth wollte der 26-Jährige sich nicht entgehen lassen – und das, obwohl ein ganz besonderer Tag für ihn und seinen besten Kumpel anstand.

Sein bester Freund heiratet am Samstag (17. August). Portmann ist Trauzeuge. Die Zwillingsschwester seiner Freundin ist die Braut. Da musste der Spieler von Schott Mainz selbstverständlich dabei sein.

Das könnte dich auch interessieren:

Portmann muss zur Hochzeit

Deshalb kam es beim Spiel zwischen Schott Mainz und Greuther Fürth zu einer kuriosen Auswechselung. In der 61. Minute musste Portmann beim Stand von 0:1 runter. Aber nicht, weil er kaputt oder zu „schlecht“ war. Portmann musste los zur Hochzeit. Seine Auswechslung war vorab so abgesprochen. Was für eine kuriose, aber schöne Geschichte!

Seine Teamkollegen konnten nach seiner Auswechslung das „Wunder“ ohne Portmann aber nicht mehr schaffen. Schott Mainz verlor am Ende 0:2 gegen Fürth.