DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: BVB-Gegner steht fest! „Ich bin sprachlos“

Gerade einmal eine Woche ist das Finale des DFB-Pokals her, da steht schon wieder die Auslosung der 1. Runde für den DFB-Pokal 2024/2025 an. Am Samstag (1. Juni) findet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Auslosung statt.

In Runde eins des DFB-Pokals sind wieder einige Underdogs unterwegs. Den Spitzenklubs droht aber durchaus auch der ein oder andere Stolperstein. Teams wie Eintracht Braunschweig oder auch Überraschungsmannschaft 1. FC Saarbrücken sind in Lostopf zwei.

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker

Wer trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf wen? In unserem Live-Ticker halten wir dich über die DFB-Pokal-Auslosung auf dem Laufenden.

Die Spiele in der 1. Runde des DFB-Pokals:

Dynamo Dresden – Fortuna Düsseldorf

Arminia Bielefeld – Hannover 96

Jahn Regensburg – VfL Bochum

Preußen Münster – VfB Stuttgart

Eintracht Braunschweig – Eintracht Frankfurt

Erzgebirge Aue – Borussia Mönchengladbach

Sportfreunde Lotte – Karslruher SC

Bremer SV – SC Paderborn

SV Meppen – Hamburger SV

Würzburger Kickers – TSG Hoffenheim

Phoenix Lübeck – Borussia Dortmund

VfV Hildesheim – SV Elversberg

FV Villingen – 1. FC Heidenheim

1. FC Saarbrücken – 1. FC Nürnberg

Energie Cottbus – Werder Bremen

TuS Koblenz – VfL Wolfsburg

Rot-Weiss Essen – RB Leipzig

Wehen Wiesbaden – FSV Mainz 05

FC Ingolstadt – 1. FC Kaiserslautern

SV Sandhausen – 1. FC Köln

SSV Ulm – FC Bayern München

Kickers Offenbach – 1. FC Magdeburg

Carl-Zeiss Jena – Bayer Leverkusen

VfR Aalen – FC Schalke 04

FC Hansa Rostock – Hertha BSC

Hallescher FC – FC St. Pauli

VfL Osnabrück – SC Freiburg

Greifswalder FC – Union Berlin

TSV Schott Mainz – Greuther Fürth

Teutonia Ottensen – SV Darmstadt

Viktoria Berlin – FC Augsburg

Alemannia Aachen – Holstein Kiel

18.42 Uhr: Damit stehen alle Begegnungen für die 1. Runde des DFB-Pokals fest.

18.36 Uhr: Für den FC Schalke 04 geht’s in der 1. Runde gegen den VfR Aalen.

18.35 Uhr: DFB-Pokalsieger und Meister Bayer Leverkusen trifft in der ersten Runde auf Carl-Zeiss Jena!

18.21 Uhr: Jetzt steht der Gegner des BVB fest: Phoenix Lübeck. Die erste Stimme von Lübeck zum Los: „Ich bin sprachlos“.

18.11 Uhr: Nils Petersen beginnt mit der Ziehung. Gleich gibt’s die ersten Begegnungen.

18.00 Uhr: Gleich geht’s los mit der Auslosung des DFB-Pokals. Wer bekommt Meister Leverkusen, Champions-League-Finalist Borussia Dortmund oder den FC Bayern München?

16.30 Uhr: Gelost wird um 18 Uhr in Deutschen Fußballmuseum. Die Losfee ist Ex-Bundesliga-Profi Nils Petersen.

14.41 Uhr: Insgesamt sind in der ersten Runde des DFB-Pokals 64 Mannschaften dabei. Sie werden in zwei Lostöpfe aufgeteilt. Diese sehen wie folgt aus:

Profi-Topf:

Bundesliga (23/24): Bayer 04 Leverkusen, VfB Stuttgart, FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund , Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, FC Heidenheim 1846, SV Werder Bremen, Sport-Club Freiburg, FC Augsburg, VfL Wolfsburg, 1. FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Union Berlin, VfL Bochum 1848, 1. FC Köln, SV Darmstadt 98

Bayer 04 Leverkusen, VfB Stuttgart, FC Bayern München, RB Leipzig, , Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, FC Heidenheim 1846, SV Werder Bremen, Sport-Club Freiburg, FC Augsburg, VfL Wolfsburg, 1. FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Union Berlin, VfL Bochum 1848, 1. FC Köln, SV Darmstadt 98 2. Bundesliga (23/24): FC St. Pauli, Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Karlsruher SC, Hannover 96, SC Paderborn 07, SpVgg Greuther Fürth, Hertha BSC, FC Schalke 04, SV Elversberg, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg

Amateur-Topf:

2. Bundesliga (23/24): Eintracht Braunschweig , SV Wehen Wiesbaden, F.C. Hansa Rostock, VfL Osnabrück

, SV Wehen Wiesbaden, F.C. Hansa Rostock, VfL Osnabrück 3. Liga (23/24): SSV Ulm 1846 (Meister), Preußen Münster, Jahn Regensburg, Dynamo Dresden (alle über die Endplatzierung), 1. FC Saarbrücken (Landespokalsieger Saarland) SV Sandhausen (Landespokalsieger Baden), Hallescher FC (Landespokalsieger Sachsen-Anhalt), FC Erzgebirge Aue (Vize-Landespokalsieger Sachsen), Rot-Weiss Essen (Landespokalsieger Niederrhein), FC Ingolstadt 04 (Landespokalsieger Bayern), Arminia Bielefeld (Landespokalsieger Westfalen)

SSV Ulm 1846 (Meister), Preußen Münster, Jahn Regensburg, Dynamo Dresden (alle über die Endplatzierung), 1. FC Saarbrücken (Landespokalsieger Saarland) SV Sandhausen (Landespokalsieger Baden), Hallescher FC (Landespokalsieger Sachsen-Anhalt), FC Erzgebirge Aue (Vize-Landespokalsieger Sachsen), Rot-Weiss Essen (Landespokalsieger Niederrhein), FC Ingolstadt 04 (Landespokalsieger Bayern), Arminia Bielefeld (Landespokalsieger Westfalen) Regionalliga (23/24): Würzburger Kickers (Meister Regionalliga Bayern), Offenbacher Kickers (Landespokalsieger Hessen), FC Energie Cottbus (Landespokalsieger Brandenburg), FC Carl-Zeiss Jena (Landespokalsieger Thüringen), Viktoria Berlin (Landespokalsieger Berlin), Alemannia Aachen (Landespokalsieger Mittelrhein), TSV Schott Mainz (Landespokalsieger Südwest), Teutonia Ottensen (Landespokalsieger Hamburg), Bremer SV (Landespokalsieger Bremen), Greifswalder FC (Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern), 1. FC Phönix Lübeck (Landespokalsieger Schleswig-Holstein), TuS Koblenz (Landespokalsieger Rheinland), SV Meppen (Landespokalsieger Niedersachsen), VfR Aalen (Landespokalsieger Württemberg)

Würzburger Kickers (Meister Regionalliga Bayern), Offenbacher Kickers (Landespokalsieger Hessen), FC Energie Cottbus (Landespokalsieger Brandenburg), FC Carl-Zeiss Jena (Landespokalsieger Thüringen), Viktoria Berlin (Landespokalsieger Berlin), Alemannia Aachen (Landespokalsieger Mittelrhein), TSV Schott Mainz (Landespokalsieger Südwest), Teutonia Ottensen (Landespokalsieger Hamburg), Bremer SV (Landespokalsieger Bremen), Greifswalder FC (Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern), 1. FC Phönix Lübeck (Landespokalsieger Schleswig-Holstein), TuS Koblenz (Landespokalsieger Rheinland), SV Meppen (Landespokalsieger Niedersachsen), VfR Aalen (Landespokalsieger Württemberg) Oberliga (23/24): Sportfreunde Lotte (Meister Oberliga Westfalen), VfV 06 Hildesheim (Niedersachsen Landespokalsieger Amateure Niedersachsen), FC 08 Villingen (Landespokalsieger Südbaden)

12.36 Uhr: Das DFB-Pokal-Finale ist gerade einmal eine Woche her. Bayer Leverkusen krönte sich zum Sieger. Hier kannst du alles noch einmal nachlesen!

11.23 Uhr: Heute, an diesem Samstag, findet mit dem Champions-League-Finale nicht nur ein extrem wichtiges Fußball-Event statt, sondern es werden auch schon die Lose für die nächste DFB-Pokal-Saison gezogen.

Samstag, 1. Juni, 10.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals.