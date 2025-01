DFB-Wahnsinn nimmt kein Ende – nächste Hammer-Nachricht für Nagelsmann und Co.

Julian Nagelsmann und das DFB-Team haben die Freude an der deutschen Nationalmannschaft zweifelsohne zurückgebracht. Mit einer starken EM im eigenen Land und einer guten Nations-League-Saison steigt die Euphorie auf die WM 2026 immer weiter an.

Dies macht sich nun einmal mehr bemerkbar. Denn wie der DFB am Dienstag (28. Januar) mitgeteilt hat, war der Andrang auf die Tickets für das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien enorm groß.

DFB: Nations-League-Kracher sofort ausverkauft

Wer hätte das noch vor einem Jahr gedacht? Ganz Deutschland hat wieder Bock auf diese Nationalmannschaft. Erst vor Kurzem hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Vertrag vorzeitig bis zur EM 2028 verlängert und bleibt so auch nach der WM 2026 an der Seitenlinie. Jetzt folgt die nächste tolle Nachricht für den DFB.

Im März stehen die beiden Viertelfinale-Duelle gegen Italien an – gegen die Squadra Azzurra geht es um den Einzug in das Final-Four-Turnier der Nations League. Eines ist sicher: Auf die Unterstützung der deutschen Fans können sich Nagelsmann und sein Team verlassen.

++ DFB verkündet Nagelsmann-Hammer! ++

Denn die Tickets für das Rückspiel in Dortmund (Sonntag, 23. März, 20.45 Uhr) waren nach nur einer Stunde komplett vergriffen. Knapp 63.000 Karten hat der DFB für diesen Kracher verkauft. Nur noch VIP-Tickets seien für dieses Spiel erhältlich.

Final-Four-Turnier im eigenen Land?

Am Donnerstag (20. März, 20.45 Uhr) steigt das Hinspiel im legendären San Siro in Mailand, ehe drei Tage später in Dortmund dann die Entscheidung fallen wird, wer in das Final-Four-Turnier einziehen wird. Sollte das DFB-Team weiterkommen, würden die Halbfinals und das Finale in Deutschland stattfinden.

Die Hoffnung und die Euphorie für die Nationalmannschaft ist definitiv zurück, das merkt man nicht zuletzt an diesem raschen Verkauf der Tickets. Da ist selbst für ein Nations-League-Spiel eines der größten Stadien Deutschlands direkt ausverkauft.