DFB-Team: Döner-Ausflug nach Türkei-Pleite – vor diesem Kebapladen parkte plötzlich der Mannschaftsbus

Der Samstagabend verlief für DFB-Kapitän Ilkay Gündogan und Co. ziemlich enttäuschend. Im Berliner Olympiastadion setzte es eine 2:3-Pleite gegen die Türkei. Es war die erste Niederlage unter Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Der blieb sich dennoch treu. Bevor der DFB-Tross am Montag nach Wien flog, wo am Dienstag (21. November) das Testspiel gegen Österreich ansteht, bekamen die Nationalspieler den Sonntagabend zur freien Verfügung. Und diesen verbrachten sie, wie unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ berichtet, an der Lieblings-Döner-Bude eines bekannten Berliner Rappers.

DFB-Ausflug zum Döner-Laden

Die Döner-Initiative beim DFB soll auf Antonio Rüdiger zurückgegangen sein. Der Innenverteidiger von Real Madrid ist in Berlin geboren und aufgewachsen, ehe er 2008 in die U17 von Borussia Dortmund wechselte. Ein Großteil der Mannschaft soll sich Rüdiger angeschlossen haben, darunter Kapitän Ilkay Gündogan, die Offensivkräfte Kai Havertz und Leroy Sané oder auch Torwart Oliver Baumann, wie auf Bildern im Netz zu sehen ist.

Begleitet von Sicherheitsmitarbeitern des DFB fuhren die Nationalspieler dann mit ihrem Mannschaftsbus in den Berliner Stadtteil Schöneberg und machten vor einem Laden namens Hisar Halt. Das ist allerdings nicht irgendein Berliner Döner sondern der Lieblings-Kebab des Berliner Rappers Bushido. Der inzwischen nach Dubai ausgewanderte Musiker hatte das Döner-Restaurant vor einiger Zeit mal in einem Interview gelobt.

So lief der Döner-Ausflug des DFB

Um 20 Uhr kamen die DFB-Stars bei Hisar an, rund anderthalb Stunden später machten sie sich zurück auf den Weg ins Mannschafts-Hotel. Schließlich waren es da auch keine 48 Stunden mehr bis zum Testspiel gegen Österreich. Und da haben Gündogan, Rüdiger und Co. einiges wieder gut zu machen.

Noch mehr News:

Was das Döner-Restaurant in Berlin-Schöneberg so besonders macht, dass nicht nur Bushido, sondern auch die Deutsche Nationalmannschaft hier einkehrt, erfährst du bei unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“.