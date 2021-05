DFB: Hansi Flick ist neuer Bundestrainer! DAS sind seine ersten Worte

Sein letztes Spiel als Trainer des FC Bayern liegt erst wenige Tage zurück. Schon am heutigen Dienstag hat Hansi Flick beim DFB nun den Vertrag als neuer Bundestrainer unterschreiben.

+++ Wann spielt Deutschland bei der EM 2021? Anstoßzeiten des DFB-Teams im Überblick +++

Der Noch-Bayern-Coach Hansi Flick soll nach der EM 2021, die in wenigen Wochen startet, auf Jogi Löw beim DFB folgen.

DFB: Hansi Flick neuer Bundestrainer!

Dass Hansi Flick neuer Bundestrainer werden soll, war kein Geheimnis mehr. Beide Parteien strebten schon länger eine Zusammenarbeit nach der EM im Sommer an. Nun ist es auch offiziell. Der DFB gab diese Personalie am Dienstag bekannt. Zunächst hatte die „Bild“ von einem Treffen in der DFB-Zentrale berichtet.

-------------

Mehr Top-Sport-News:

Sky-Kommentator sieht Interview, plötzlich passiert DAS

1. FC Köln – FC Schalke 04: Heftige Ausschreitungen! Polizisten, Fans und Journalist verletzt

Mick Schumacher: Monaco-Desaster! Experte fällt knallhartes Urteil

-------------

Hansi Flick, der den FC Bayern München in knapp eineinhalb Jahren zu sieben Titeln führte, erklärt in der DFB-Mitteilung: „Es ging jetzt doch alles auch für mich überraschend schnell mit der Unterschrift, aber ich bin sehr glücklich, ab dem Herbst als Bundestrainer tätig sein zu dürfen. Die Saison ist gerade abgeschlossen, und die zwei Jahre bei Bayern München wirken bei mir noch stark nach. Teamgeist und Einstellung der Spieler waren herausragend, und ich nehme Vieles mit, das meine Arbeit weiter prägen wird. Meine Vorfreude ist riesig, denn ich sehe die Klasse der Spieler, gerade auch der jungen Spieler in Deutschland. “

------------

Weitere Informationen zur EM 2021:

EM 2021: Alle Infos zum Turnier auf einen Blick

EM 2021: Maskottchen trägt den Namen „Skillzy“ – das steckt dahinter

DFB-Team trifft auf Kylian Mbappe und Cristiano Ronaldo – das sind die Hammer-Gegner in Gruppe F

------------

Flick zum DFB? Topklub wollte wohl dazwischenfunken

Angeblich soll ein Topklub bis kurz vor Vertragsunterschrift um Hansi Flick geworben haben. Wie Tobi Altschäffl, Chefreporter bei „Bild“ twittert, wollten die Tottenham Hotspur den designierten DFB-Trainer verpflichten.

Update Hansi Flick: until the very last moment, Tottenham was keen to sign the former Bayern- and future DFB-Coach. — Tobi Altschäffl (@altobelli13) May 25, 2021

Zwischen 2006 und 2014 war der Flick bereits als Co-Trainer von Löw bei der Nationalmannschaft tätig. Nach dem WM-Titel in Brasilien 2014 wechselte er auf den Sportdirektor-Posten des DFB, wo er bis 2017 tätig war. Nach einer kurzen Zeit als Geschäftsführer Sport in Hoffenheim stieg er zur Saison 2019/20 als Co-Trainer ins Team des damaligen Bayern-Trainers Niko Kovac ein, den er am 4. November 2019 schließlich als Cheftrainer ablöste.

EM 2021: DFB-Kader – Offiziell! Diese Spieler laufen für Deutschland auf

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der EM steht inzwischen auch fest. Hier liest du, wer alles dabei ist.