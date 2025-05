ZDF kann jubeln – DFB-Team sorgt für Hammer-Nachricht

Was für eine Show der DFB-Frauen am Freitagabend im ZDF! 4:0 hieß es am Ende gegen die niederländische Auswahl. Früh machten die deutschen Spielerinnen alles klar. Linda Dallmann (9‘), Lea Schüller (25‘) und Sarai Linder (45‘) sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Zu Beginn der zweiten Halbzeit legte Schüller (48‘) noch einmal nach, sodass keine Zweifel mehr am Erfolg der DFB-Auswahl bestanden.

Mit diesem Sieg sicherten sich die DFB-Frauen nicht nur die Tabellenspitze in Gruppe A der Nations League, sondern festigten auch ihren Vorsprung: Nun liegt das Team drei Punkte vor den Niederlanden. Ein netter Nebeneffekt: Auch das ZDF durfte sich freuen.

ZDF: Sender kann sich freuen

Der Erfolg der Nationalmannschaft blieb auch dem breiten Publikum in Deutschland nicht verborgen. 3,42 Millionen Menschen schauten sich das Spektakel live im Fernsehen an. Zwar konnten die DFB-Frauen noch nicht an die Zuschauerzahlen eines Männer-Nationalspiels heranreichen, doch der Abend war dennoch ein großer Erfolg – sowohl für den Sport im Allgemeinen als auch für das ZDF.

Auch spannend: FC Schalke 04: Tinte trocken! S04 macht Millionen-Deal offiziell

Die Quoten des Senders waren beeindruckend: Ein starker Marktanteil von 17,5 Prozent wurde erreicht. Positiv war zudem, dass auch die nachfolgenden Formate vom DFB-Erfolg profitierten. Sowohl die „heute-show“ mit 19,2 Prozent Marktanteil als auch das „ZDF Magazin Royale“ mit 10,2 Prozent erreichten ebenfalls gute Werte.

Wird auch die ARD profitieren?

Am 3. Juni geht es für die DFB-Auswahl in der Nations League weiter. Eine Auswärtsfahrt zum Tabellendritten Österreich steht auf dem Programm. Die beiden Teams trennen aktuell sieben Punkte – Deutschland geht daher als klarer Favorit in die Partie.

Hier mehr News für dich:

Das ZDF wird vorerst nicht mehr von weiteren Spielen der DFB-Frauen profitieren, denn die Begegnung gegen Österreich wird von der ARD übertragen. Auch dort hofft man sicher auf ähnliche Erfolge wie beim Freitagabend-Erlebnis des ZDF. Nach dem beeindruckenden Sieg gegen die Niederlande dürften die Fans mit Spannung das nächste Spiel erwarten und fleißig einschalten.