Unfall während Parookaville-Festival – Mitarbeiterin leicht verletzt

Vom 17. bis 21. Juli feierten über 200.000 Techno-Begeisterte bei Parookaville in Weeze. Am Mittwoch reisten bereits die ersten Camper an, doch auch in den Folgetagen ließ der Andrang nicht nach. Die einen reisten mit dem Auto, andere sogar mit dem Wohnmobil an.

Auf dem „Base Camp“ schlug die Mehrheit der Besucher ihr Zelt auf, doch wer es etwas komfortabler haben wollte, buchte sich ein Ticket für das „Comfort Camp“. Bei der Anreise sorgten Verkehrsposten für einen reibungsfreien Ablauf und die Kontrolle der Tickets. Im Zuge dessen kam es am Samstag (20. Juli) zu einem Unfall kurz vor dem Festival-Gelände.

Unfall mit Fahrerflucht bei Parookaville

Gegen 11.30 Uhr im Bereich der Baaler Straße in Weeze wollte eine Frau die Einfahrt zum „Comfort Camping“ hochfahren. Die 20-jährige Mitarbeiterin, die anhand ihrer Warnweste und Kappe zu erkennen war, verwehrte jedoch der Fahrerin den Zutritt, da sie kein entsprechendes Ticket vorweisen konnte.

Nach Angaben der 20-Jährigen ging Sie anschließend zu ihrem Rucksack und bemerkte den Wendevorgang der Autofahrerin nicht. Die Parookaville-Besucherin wendete ihren schwarzen Hyundai SUV mit niederländischem Kennzeichen. Beim Rückwärtsfahren kam es jedoch zu einem Unfall.

Polizei sucht Zeugen

Die Frau fuhr mit dem Wagen gegen die Mitarbeiterin, sodass diese in den Graben fiel und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Fahrerin des SUV entfernte sich anschließend vom Unfallort und ließ die junge Frau einfach liegen. Nun sucht die Polizei nach der Unfallflüchtigen, die wie folgt beschrieben wird:

weiblich

ca. 30 bis 35 Jahre alt

dunkelblonde lockige Haare

beiges Oberteil

blaue Jeanshose

auf der Rückbank des schwarzen Hyundai SUV mit niederländischem Kennzeichen saß ein 4 bis 5 Jahre alter Junge mit blonden Haaren.

Die Polizei in Geldern sucht nach der SUV-Fahrerin sowie Zeugen und nimmt Hinweise unter 028311 1250 entgegen.