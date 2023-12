Julian Nagelsmann: Wetter-Chaos bremst Bundestrainer aus – EM-Auslosung ohne DFB-Coach?

Julian Nagelsmann droht, die EM-Auslosung (Samstag, 02. Dezember, 18.00 Uhr) zu verpassen. Der Bundestrainer hatte geplant, gemeinsam mit DFB-Sportchef Rudi Völler live dabei zu sein, wenn die Kugeln gezogen werden und ausgelost wird, auf wen die DFB-Elf in der Gruppenphase der Heim-EM treffen wird.

Doch dieser Plan steht gehörig auf der Kippe. Deutschland, vor allem München, versinkt im Wetter-Chaos. Wegen der starken Schnellfälle war in München der Flugbetrieb zunächst bis voraussichtlich 12.00 Uhr eingestellt worden – eine Besserung der Verhältnisse ist allerdings nicht in Sicht. Dass es Julian Nagelsmann also noch rechtzeitig nach Hamburg schafft, ist höchstunwahrscheinlich.

Wenn am Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie die Gruppen für die Europameisterschaft 2024 ausgelost werden, wird vor allem der Puls von Bundestrainer Nagelsmann steigen. Gegen wen wird es gehen? Wie leicht oder wie schwer wird die Gruppe? Diese Fragen dürften ihn schon seit Tagen beschäftigen.

Doch nun sieht es so aus, als würde er die Auslosung gar nicht in Hamburg verfolgen können. Völler hatte am Freitag berichtet, mit dem 36-Jährigen zur Einstimmung auf die Ziehung gemeinsam am TV-Gerät im Hotel das U17-Finale in Indonesien schauen zu wollen. Doch nun steht dieser Plan auf der Kippe. Nagelsmann wird das Finale und die Auslosung wohl auf dem Bildschirm verfolgen müssen.

Für die DFB-Elf sind die Gruppenphasen-Gegner natürlich von großer Bedeutung. Angesichts der aktuellen Situation um die Nationalmannschaft würde eine schwere Gruppe die Zweifel an einem weiteren Sommermärchen wohl weiter wachsen lassen. So kann die DFB-Elf beispielweise eine absolute Hammer-Gruppe mit den Niederlanden, Titelverteidiger Italien und Österreich erwischen.

Bundesliga-Spiel wegen Schnee-Chaos abgesagt!

Doch nicht nur Bundestrainer Nagelsmann hat mit dem Wetter-Chaos in Bayern zu kämpfen. Auch der FC Bayern München ist von den starken Schneefällen betroffen. Das Bundesligaspiel des Rekordmeisters gegen Union Berlin wurde wegen den Wetterbedingungen abgesagt. Es war für 15.30 Uhr am heutigen Samstag geplant. Nun muss ein Ersatztermin gefunden werden.

Gerade in dieser Phase der Saison ist das für die Bayern richtig bitter. Bis zu Winterpause warten noch fünf Spiele in drei Wochen auf die Münchner. Mit der Verschiebung des Union-Spiels wird der Terminkalender des FCB noch enger getaktet sein als es ohnehin schon ist.