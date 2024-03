Frankreich – Deutschland: Fans geraten ins Schwärmen! Nagelsmann-Entscheidung goldrichtig

Das Länderspiel Frankreich – Deutschland war für das DFB-Team ein kleiner Neustart. Vor der Partie hat Nagelsmann betont, vieles anders machen und mutig agieren zu wollen. Das zeigte das DFB-Team von Beginn an. Vor allem zwei Akteure drehte komplett auf.

Eine der ersten Personal-Entscheidungen, die Nagelsmann nach seinem Amtsantritt deutlich gemacht hat, war, dass Jamal Musiala und Florian Wirtz zusammen gesetzt sind. Dieser Eindruck erwies sich schon bei der Partie Frankreich – Deutschland als goldrichtig.

Frankreich – Deutschland: Wirtz und Musiala als Gesicht der DFB-Zukunft

Wirtz und Musiala sind wohl zwei der größten Youngster, die der Fußball derzeit zu bieten hat. Schon in ihren jungen Jahren sind die beiden bei ihren Vereinen Leistungsträger. Für Nagelsmann war daher früh klar: Beide Akteure sollen die meiste Zeit gemeinsam auf dem Platz stehen.

Der 20-jährige Wirtz und der 21-jährige Musiala erwischten in Lyon einen Sahnetag. Wirtz schoss Deutschland nach nur acht Sekunden mit einem Traumtor in Front, ehe er kurz nach Wiederanpfiff einen herausragenden Pass auf Musiala spielte und der Bayern-Star das 2:0 von Havertz vorlegte.

Wirtz und Musiala bereiteten der Frankreich-Defensive große Sorgen. Immer wieder kamen die beiden in gefährliche Situationen und trugen Deutschland so zu einer starken Vorstellung im Nachbarschaftsduell. Die beiden Akteure werden bei der Heim-EM wohl zu zentralen Figuren für die DFB-Elf.

Nagelsmann-Mut wird belohnt

Ex-Bundestrainer Hansi Flick ließ oftmals nur einen der beiden DFB-Ausnahmetalente von Beginn an spielen. Unter Flick sammelten Wirtz und Musiala nicht allzu viele gemeinsame Minuten. Mit Nagelsmann an der Seitenlinie wird sich das in jedem Fall ändern. Nagelsmann gab den beiden fast schon eine Startelf-Garantie.

Die beiden Youngsters dürften ihren Kader-Platz für die Heim-EM schon jetzt ziemlich sicher haben. Wirtz und Musiala sind das Gesicht des „neuen Deutschlands“ und bekommen eine Menge Rückendeckung von ihrem Coach. „Die beiden machen den Unterschied, unfassbare Fußballer“, schreibt ein Fan auf „X“.