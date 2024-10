An die ständigen Schwarzmaler: Deutschland geht es besser, als ihr behauptet

Wir sind ein Land der Schwarzmaler und Untergangspropheten. Was können wir in Deutschland nicht alle motzen und klagen über die Ampel-Regierung, Asyl-Zahlen, den Fachkräftemangel, die Bahn, das schlechte Internet hierzulande und vieles mehr.

Doch am Tag der Deutschen Einheit wollen wir mal das Positive in den Vordergrund rücken. Es ist nicht alles schlecht in Deutschland – der weiterhin drittgrößten Volkswirtschaft der Welt! Das wollen wir mit diesem Artikel aufzeigen. Zu einem gesunden Patriotismus gehört schließlich, auch mal das anzuerkennen, was passt und Hoffnung macht.

Und es geht doch nicht alles bergab bei der deutschen Wirtschaft

Keine Frage, beim wirtschaftlichen Wachstum läuft es nicht rund und das Rückgrat der deutschen Wirtschaftskraft, die großen Autobauer, bereitet aktuell besonders Sorgen. Doch auch ökonomisch sieht nicht alles düster aus in Deutschland.

Die Inflation ist wieder im Griff und liegt bei moderaten 1,6 Prozent! Nur zwei Jahre nach dem Energiepreis-Schock 2022 mit beängstigend hohen Inflationsraten (Oktober sowie November 2022: 8,8 Prozent!), hat sich die Preisentwicklung erstaunlich schnell erholt.

Nur zwei Jahre nach dem Energiepreis-Schock 2022 mit beängstigend hohen Inflationsraten (Oktober sowie November 2022: 8,8 Prozent!), hat sich die Preisentwicklung erstaunlich schnell erholt. Unsere Kaufkraft nimmt zu! Dank hoher Tarifabschlüsse, Inflationsausgleichsprämien und der sinkenden Inflation haben wir mehr Geld zur Verfügung. Die Reallöhne sind laut dem Statistischen Bundesamt zuletzt im fünften Quartal in Folge gestiegen.

Dank hoher Tarifabschlüsse, Inflationsausgleichsprämien und der sinkenden Inflation haben wir mehr Geld zur Verfügung. Die Reallöhne sind laut dem Statistischen Bundesamt zuletzt im fünften Quartal in Folge gestiegen. Der DAX steigt und steigt auf Allzeithoch! Nun rechnen Börsenexperten damit, dass der wichtigste deutsche Aktienindex sogar bald die 20.000 Punkte knacken wird. Vielen großen deutschen Unternehmen geht es weiterhin gut, auch weil sie international aufgestellt sind.

Nun rechnen Börsenexperten damit, dass der wichtigste deutsche Aktienindex sogar bald die 20.000 Punkte knacken wird. Vielen großen deutschen Unternehmen geht es weiterhin gut, auch weil sie international aufgestellt sind. Noch nie wurde in Deutschland so viel gearbeitet! Während alle über angebliche faule Bürgergeld-Empfänger und die arbeitsscheue Generation Z lästern, wird viel geschuftet im Land. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) lag das Arbeitsvolumen im zweiten Quartal 2024 bei 14,7 Milliarden Stunden. Das ist ein Rekord! Eine andere Zahl bestätigt das: Im Jahresdurchschnitt 2023 gingen 45,9 Millionen Menschen einer Beschäftigung nach – ebenfalls ein Höchstwert.

Während alle über angebliche faule Bürgergeld-Empfänger und die arbeitsscheue Generation Z lästern, wird viel geschuftet im Land. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) lag das Arbeitsvolumen im zweiten Quartal 2024 bei 14,7 Milliarden Stunden. Das ist ein Rekord! Eine andere Zahl bestätigt das: Im Jahresdurchschnitt 2023 gingen 45,9 Millionen Menschen einer Beschäftigung nach – ebenfalls ein Höchstwert. Die grüne Energiewende schreitet voran: Im ersten Halbjahr stammten 57 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien. Ein Plus von neun Prozent im Vergleich zu 2023. Vor allem im Bereich Solaranlagen geht es steil aufwärts.

Unsere Nationalmannschaft macht endlich wieder Spaß

Die Fußball-WM 2022 war der Tiefpunkt für die Fußball-Herren: Wieder das frühe Aus in der Vorrunde, was für eine Schande für die Fußballnation. Nach dem Trainer-Wechsel von Hansi Flick zu Julian Nagelsmann aber geht es wieder aufwärts. Die Nationalmannschaft begeisterte überraschend bei der Heim-EM – und wer weiß, was passiert wäre, wenn wir diesen Handelfmeter im Viertelfinale gegen die Spanier bekommen hätten!

Florian Wirtz, Jamal Musiala und Co. drehen weiter auf – zuletzt wurde Ungarn 5:0 vom Platz gefegt und gegen die Niederländer präsentierte man sich beim 2:2 stark. Wir sind wieder wer!

Trotz AfD: Die Demokratie in Deutschland ist lebendig

Dass die AfD immer mehr Stimmen bekommt und in Thüringen sogar stärkste Kraft wurde, treibt viele Menschen um. Mit der Wagenknecht-Partei BSW gibt es eine weitere populistische Partei, die Wählerinnen und Wähler in Scharen anzieht. Ist unsere Demokratie in ernster Gefahr? Wenn man sich die hohen Wahlbeteiligungen ansieht, kann man zu einem ganz anderen Urteil kommen – die Menschen wollen mitbestimmen, strömen in die Wahllokale und stimmen deutlich häufiger auch per Briefwahl ab.

Beispiel Brandenburg: Die Wahlbeteiligung stieg bei der Landtagswahl 2024 auf 72,9 Prozent – der höchste Wert seit der Wiedervereinigung! In Thüringen stieg die diesjährige Wahlbeteiligung im Vergleich zu 2014 sogar um über 20 Prozentpunkte an. Bei der Europawahl und in Sachsen gab es ebenfalls einen Trend nach oben. Gerade weil AfD und BSW antreten, werden viele Menschen mobilisiert – Anhänger wie Gegner dieser Parteien.

Nach Corona: Wir Deutschen haben so viel Reiselust wie nie

Während der Corona-Krise lag der Tourismus zeitweise ziemlich am Boden. Wir igelten uns daheim ein und gingen nur mit Maske vor die Tür. Nun scheinen viele einen Nachholbedarf zu haben: Wir Deutsche verreisen mehr als vor der Pandemie.

Erste Zahlen für 2024 deuten auf ein Rekordjahr hin. Vermehrt kommen auch ausländische Gäste – nicht nur zur EM im Sommer. „Deutschland ist im Reisefieber“, meldete die Tagesschau im Mai diesen Jahres. Die Tourismusbranche ist happy.

Bitte einsteigen: Trotz allem boomt der Bahnverkehr in Deutschland

Was können wir nicht alle schimpfen über die Deutsche Bahn! Ständig Verspätungen, überfüllte Züge, regelmäßiger Ausfall von Klimaanlagen, Zug-Toiletten defekt… Doch trotz allem: Das Deutschlandticket ist ein Erfolgsmodell. Es gab einen regelrechten 49-Euro-Ticket-Boom! Wir fahren so oft wie noch nie mit Regional- und Fernverkehrszügen. Im Jahr 2023 wurde der Spitzenwert von 104,2 Milliarden Personenkilometern errechnet, meldete der Interessensverband „Allianz pro Schiene“. Mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019, also kurz vor der Corona-Krise.

Bleibt das auch so nach der Erhöhung auf 58 Euro? Und können Deutsche Bahn und Politik mittelfristig dafür sorgen, dass sich Service und Leistungen verbessern?