Frankreich – Deutschland: Unglaubliche Aktion! DFB-Geniestreich lässt Fans ausflippen

Vor der Partie Frankreich – Deutschland herrschte bei vielen DFB-Fans große Unsicherheit. Wie wird sich das neu formierte Team von Julian Nagelsmann gegen das französische Star-Ensemble schlagen? Die Antwort lieferte das DFB-Team nach nur wenigen Sekunden.

Anstoß Deutschland, DFB-Rückkehrer Toni Kroos spielt einen direkten Ball auf Florian Wirtz und das Ausnahmetalent schießt Schwarz-Rot-Gold nach nur acht Sekunden in Führung. Ein Traum-Start, der die Fans richtig ausflippen ließ.

Frankreich – Deutschland: Blitz-Tor sorgt für Mega-Jubel

Deutschland zeigt nach nur acht Sekunden ein ganzes anderes Gesicht als noch in den vergangenen Spielen. Das DFB-Team ging in Lyon durch einen sehenswerten Weitschuss von Wirtz gleich nach dem Anpfiff in Führung. Kroos mit dem Zauberpass, Wirtz mit einem Traumtor und der Blitz-Start war perfekt.

Nicht nur die Franzosen, sondern auch die deutschen Fans konnten diese Aktion kaum realisieren. Denn mit einem solchen Spielbeginn haben wohl nur die wenigsten gerechnet. „Was ein Tor, sowas habe ich noch nie gesehen. Einfach geil“, schreibt ein Fan auf „X“. „Das nenne ich mal einen Start ins EM-Jahr, so kann es weitergehen“, betonte ein anderer.

++ Deutschland – Frankreich: Deutliche Message! DFB-Star sendet ein wichtiges Zeichen ans eigene Team ++

Für das deutsche Team war das dieser Treffer enorm wichtig. Auf der Mannschaft von Nagelsmann lastete zuletzt eine Menge Druck. Dieser ist mit dem Treffer von Wirtz sichtlich abgefallen.

Kroos unterstreicht seine Wichtigkeit umgehend

DFB-Rückkehrer Kroos zeigte nach nicht einmal zehn Sekunden, was ihn und sein Spiel ausmacht und wieso er so wichtig für Deutschland ist. Enorme Ballstärke und Pässe, die so wohl kaum ein anderer spielen kann. Ein Comeback nach Maß für den 34-Jährigen.

Weitere News:

Für Wirtz war es im Übrigen das erste Tor im DFB-Dress. Der Leverkusener ist in einer herausragenden Form und unterstreicht das. Der 20-Jährige trat von Beginn an mit großem Selbstvertrauen auf – das tut der deutschen Nationalmannschaft sichtlich gut.