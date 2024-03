Frankreich – Deutschland: Vom Buhmann zum Helden – Fans feiern DFB-Star nach irrer Aktion

Die deutsche Nationalmannschaft zeigte sich im Länderspiel gegen Frankreich stark verbessert und siegt hochverdient mit 2:0. Die DFB-Elf startet damit perfekt ins EM-Jahr 2024 und setzt ein dickes Ausrufezeichen.

Einer der Hauptgründe für diesen Achtungserfolg war Abwehrchef Antonio Rüdiger. Der DFB-Star geriet in den vergangenen Monaten immer wieder hart in die Kritik. In der Partie Frankreich – Deutschland zeigte er ein ganz anderes Gesicht als zuletzt – eine Situation war sinnbildlich für seine starke Leistung.

Frankreich – Deutschland: Rüdiger mit Mega-Rettungsaktion

Das Spiel war eigentlich schon durch, da geriet DFB-Debütant Maximilian Mittelstädt noch ins Straucheln und erzielt in seinem ersten Spiel für die deutsche Nationalmannschaft beinahe ein Eigentor. Der Ball war schon fast über der Linie, da setzt Rüdiger zu einer Mega-Grätsche an und kratzt den Ball noch von der Linie – eine Hammer-Aktion des Real-Stars.

Im Netz sorgte diese Aktion für große Begeisterung. „Rüdiger ist heute der Abwehrchef, den man sich in den vergangenen Monaten und Jahren gewünscht hat. Eine starke Vorstellung“, schreibt ein DFB-Fan auf „X“. „Was eine krasse Aktion, Toni heute einer der Besten“, betont ein anderer.

++ Frankreich – Deutschland: Fans geraten ins Schwärmen! Nagelsmann-Entscheidung goldrichtig ++

In der Tat hat Rüdiger eine solche Leistung im DFB-Dress lange vermissen lassen. Oft sorgte der gebürtige Berliner mit Patzern und defensiven Aussetzern, statt mit starken Auftritten für Aufsehen. Gegen Frankreich drehte er dieses Blatt endlich um – zum Freude Fußballdeutschlands.

Rüdiger und Tah als Abwehr-Duo gesetzt?

Erstmal seit fünfeinhalb Jahren spielt die DFB-Elf gegen einen „großen Gegner“ zu null – auch ein Verdienst von Rüdiger, der passend zur EM richtig heiß zu laufen scheint. Auch sein Abwehr-Kollege Jonathan Tah zeigte eine nahezu blitzsaubere Leistung und setzte einen gewissen Maßstab für mögliche Konkurrenten.

Weitere News:

Rüdiger und Tah als Innenverteidiger-Duo – das funktionierte in Lyon hervorragend. Damit dürften sich die beiden Abwehrkanten den Startelfplatz auch gegen die Niederlande (Dienstag, 26. März, 20.45 Uhr) gesichert haben.