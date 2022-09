Deutschland – Ungarn: Fans können nicht fassen, was sie sehen

Die erste von zwei Generalproben vor der WM – sie ist krachend in die Hose gegangen. Deutschland – Ungarn 0:1! Das DFB-Team präsentierte sich am Freitagabend in Leipzig fernab jeder WM-Form.

Vor allem das maue Offensivspiel der Flick-Elf machte den Fans bei Deutschland – Ungarn zu schaffen. Keine Impulse, kein Zug, keine Chancen: Die Gäste aus Ungarn hatten nicht einmal große Mühe, die Führung über die Zeit zu bringen. Das brachte viele Fans auf die Palme.

Deutschland – Ungarn: Verpatzte Generalproble sorgt für Alarmstimmung

Im 14. Spiel als Bundestrainer musste Hansi Flick am Freitag die erste Niederlage hinnehmen. Klingt erträglich. Doch der Zeitpunkt und die Art und Weise der Pleite sorgt bei vielen Fans für Alarmstimmung.

Im vorletzten Spiel vor der Weltmeisterschaft war von WM-Form nichts zu sehen. Dabei dürfte das, was Flick in Leipzig aufgeboten hatte, nah an der Startformation beim ersten Spiel in Katar gewesen sein.

Deutschland – Ungarn 0:1: Thomas Müller ist fassungslos. Foto: IMAGO/Uwe Kraft

Das Problem der Bayern in der Bundesliga ließ sich nahtlos auf die deutsche Nationalmannschaft übertragen. Bei Deutschland – Ungarn ging nach vorne nix. Die wenigen Chancen wurden teils kläglich vergeben.

Der gute erste Eindruck der neuformierten Mannschaft nach Flicks Amtsübernahme ist nun dahin. Offenbarungseid gegen ein Team, das für die WM nicht mal qualifiziert ist. Nun machen sich zwei Monate vor WM-Start Sorgen breit.

Hier einige Fan-Reaktionen: