Deutschland – Ungarn: Entscheidung gefallen! Nach Abpfiff ist alles klar

Nach dem Sieg gegen Ungarn steht fest: Die EM 2024 wird für Deutschland noch mindestens eine Runde weitergehen. Die DFB-Elf steht vorzeitig im Achtelfinale der Europameisterschaft.

Dank des Unentschiedens zwischen Kroatien und Albanien ist Deutschland der Einzug ins Achtelfinale schon nicht mehr zu nehmen – und das völlig unabhängig vom Ausgang des Spiels zwischen Schweiz und Schottland.

Deutschland – Ungarn: DFB-Elf im Achtelfinale!

Nach dem sensationellen 5:1-Erfolg gegen Schottland legte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gleich den zweiten Sieg nach. Auch wenn die Ungarn die DFB-Elf deutlich mehr unter Druck setzten und zwischenzeitlich immer wieder gefährlich wurden, siegte Deutschland am Ende souverän mit 2:0 (Hier gibt’s den Live-Ticker zum Nachlesen!).

In Hälfte eins brachte Jamal Musiala die deutsche Nationalmannschaft nach bärenstarkem Einsatz von Ilkay Gündogan mit 1:0 in Führung. In Hälfte zwei war es der Kapitän dann selbst, der für Deutschland nach Vorarbeit von Maximilian Mittelstädt zum 2:0 einschob.

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel ist Deutschland das Achtelfinale nicht mehr zu nehmen – und das unabhängig vom anderen Spiel der Gruppe A. Dank der zwei Siege wird Deutschland mindestens Dritter in der Gruppe.

Entscheidung gegen Schweiz, Ungarn vor dem Aus

Da nach dem 2:2 zwischen Kroatien und Albanien sowohl in Gruppe B, als auch in Gruppe C der Tabellendritte keine sechs Punkte mehr erreichen kann, ist Deutschland jetzt schon sicher durch. Die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls für das Achtelfinale.

Nach dem Sieg gegen Ungarn geht es für Deutschland wohl im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz um den Gruppensieg und einen vermeintlich leichteren Gegner im Achtelfinale. Die Ungarn haben nur noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen, brauche nach zwei Niederlagen in Folge im letzten Gruppenspiel gegen Schottland unbedingt einen Sieg.