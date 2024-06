Deutschland – Ukraine im Live-Ticker: DFB-Team ohne zahlreiche Stars – wie reagiert Nagelsmann?

Die Vereinsfußball-Saison 2023/24 ist offiziell beendet und der Fokus liegt jetzt auf die Europameisterschaft 2024. Für das DFB-Team ist es ein besonderes Turnier, denn es findet im eigenen Land statt. Damit die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann erfolgreich ist, finden zwei Länderspiele statt. Zunächst geht es am Montag (3. Juni, 20.45 Uhr) für Deutschland gegen die Ukraine.

Fast genau vor einem Jahr waren beide Mannschaften bereits aufeinandergetroffen. Die Ukraine trotzte Deutschland damals unter Ex-Coach Hansi Flick ein 3:3-Unentschieden ab. Jetzt aber ist das DFB-Team unter Nagelsmann rundum erneuert. Gelingt das erste Länderspiel vor dem EM-Start?

Deutschland – Ukraine im Live-Ticker

Wen lässt Julian Nagelsmann im ersten Spiel auflaufen? Welche Spieler können überzeugen? Warum fehlen gleich mehrere Stars im Kader? Alle Infos zum Länderspiel Deutschland – Ukraine gibt es in unserem Live-Ticker.

Deutschland – Ukraine -:- (-:-)

Tore: –

Aufstellungen: –

17.51 Uhr: Eine Entscheidung fehlt übrigens noch. Spätestens am 7. Juni um Mitternacht muss der endgültige Kader an die UEFA gemeldet werden. 27 Spieler hat Nagelsmann bislang nominiert, nur 26 Profis dürfen mit. Bis dahin muss der Bundestrainer also einen Spieler aus dem aktuellen Aufgebot gestrichen haben.

16.12 Uhr: Im Kader sind auch zwei Top-Talente, die allerdings nicht im EM-Aufgebot des Bundestrainers stehen: Brajan Gruda und Rocco Reitz. Da zahlreiche Spieler beim Vorbereitungsstart fehlten, hat Nagelsmann die beiden Talente gerufen. Noch ist unklar, ob beide Youngster auch eingesetzt werden.

15.29 Uhr: Seit einer Woche ist das DFB-Team in der Vorbereitung. Im Nürnberger Max-Morlock-Stadion findet nun das vorletzte Spiel statt. Julian Nagelsmann muss dabei auf vier Stars verzichten. Toni Kroos, Antonio Rüdiger (beide Real Madrid) und Niclas Füllkrug sowie Nico Schlotterbeck (BVB) fehlen nach dem Champions-League-Finale am vergangenen Wochenende, werden aber im Laufe der Woche dazustoßen. Keine optimale Vorbereitung für den Bundestrainer. Das letzte Testspiel gibt es am Freitag (7. Juni, 20.45 Uhr) gegen Griechenland.

Montag, 3. Juni, 15.03 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Begegnung Deutschland – Ukraine. Es ist das erste von zwei Länderspielen des DFB-Teams vor der Europameisterschaft.