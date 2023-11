Deutschland – Türkei: Startelf-Hammer! Nagelsmann lässt DFB-Fans rätseln – „Was ist das?“

Bis zur Europameisterschaft 2024 im eigenen Land sind es nur noch wenige Monate. Bis dahin will Bundestrainer Julian Nagelsmann seine perfekte Aufstellung finden. Mit Deutschland – Türkei gibt es für den Coach die Heimspielpremiere.

Dabei sorgt er für eine große Überraschung in der Startaufstellung. Die deutschen Fans können es nicht fassen, wie Nagelsmann bei Deutschland – Türkei seine Startformation besetzt.

Deutschland – Türkei: Startelf-Hammer!

Julian Nagelsmann hat noch viel zu tun. Mit dem Heimspiel gegen die Türkei steht das vorletzte Länderspiel von Deutschland in diesem Jahr an. Danach gibt es vier Monate keine Länderspiele. Daher experimentiert der Bundestrainer viel. So auch bei der Partie gegen die Türken.

Auch interessant: Deutschland – Türkei: Brisantes Duell um Top-Talent – jetzt sind Nagelsmann und der DFB gefordert

Die größte Überraschung in der Startelf sorgt auch gleichzeitig für Verwirrung. Kai Havertz vom FC Arsenal spielt als Linksverteidiger. Doch warum stellt er einen offensiven Mittelfeldspieler auf solch eine Position?

Am RTL-Mikro erklärte er das spektakuläre Experiment. „Ich habe bei ihm eine große Fantasie bei der Startaufstellung. Wir haben unterschiedliche Formationen, je nach Höhe, wie der Gegner verteidigt“, meint der Ex-Bayern-Coach und bescheinigt dem eigentlichen Angreifer ein „gutes Tempo und eine gute Kopfballstärke“. Nagelsmann bekräftigt: „Er wird nicht der klassische Linksverteidiger sein, wie man ihn kennt.“ Es sind demnach wohl viele Positionswechsel bei Ballbesitz zu erwarten. Dass Deutschland versucht, im Mittelfeld eine Überzahl zu schaffen, indem die Außenverteidiger nachschieben.

Fans verstehen die Aufstellung nicht

In den sozialen Netzwerken können viele Fans dennoch nicht verstehen, warum ausgerechnet Havertz bei Deutschland – Türkei auf so einer Position spielt, obwohl Nagelsmann mit David Raum einen etatmäßigen Linksverteidiger im Kader hat. „Was ist denn das? Ich versuche, die Aufstellung gerade zu verstehen“, „Jetzt check ich gar nichts mehr. Havertz als Linksverteidiger?“ und „Havertz als Linksverteidiger? Was hat Nagelsmann bitte geraucht?“, heißt es von den deutschen Fans.

Ob die irre Nagelsmann-Taktik aufgeht, wird sich zeigen. Nach dem 3:1-Sieg gegen die USA und dem 2:2-Unentschieden gegen Mexiko will der Bundestrainer bei seinem Heim-Debüt weiterhin ungeschlagen bleiben.

Mehr News für dich:

Die Aufstellung des DFB-Teams: Trapp – Heinrichs, Tah, Rüdiger, Havertz – Kimmich, Gündogan – Wirtz, Brandt – Sane, Füllkrug

Die Aufstellung der Türkei:Bayindir – Celik, Kabak, Bardakci, Kadioglu – Yüksek, Akbaba, Ayhan, Yazici, Irfan Can – Yildiz