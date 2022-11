Deutschland – Spanien: Krasser Wandel! Mit diesem Problem ist endgültig Schluss

Die deutschen Hoffnungen leben! Nach dem bitteren Start in die WM 2022 zeigte Deutschland gegen Spanien eine starke Reaktion. Gegen den iberischen Fußballgiganten gab es nach mitreißender Leistung ein 1:1 – auch ein Sieg fürs DFB-Team wäre verdient gewesen.

Damit ist ein Fluch endgültig besiegt. Mit dem 1:1 bei Deutschland – Spanien lieferte das DFB-Team wieder ein starkes zweites Gruppenspiel bei einem großen Turnier. Das war vorher über viele Jahre eine absolute Seltenheit.

Deutschland – Spanien: Fluch um zweites Gruppenspiel endgültig besiegt

25 Jahre lang schlug sich die deutsche Nationalelf mit einem Fluch herum. Das zweite Gruppenspiel bei Welt- und Europameisterschaften – es war fast immer großer Mist. Ob im Klassiker gegen England oder als Goliath gegen Lettland, Ghana oder Serbien. Ob nach Auftaktsieg oder mit dem Rücken zur Wand: Fast immer vermasselte das DFB-Team das zweite Spiel der Gruppenphase.

Deutschland im 2. Gruppenspiel großer Turniere:

WM 1998: 2:2 gegen Jugoslawien

EM 2000: 0:1 gegen England

WM 2002: 1:1 gegen Irland

EM 2004: 0:0 gegen Lettland

WM 2006: 1:0 gegen Polen

EM 2008: 1:2 gegen Kroatien

WM 2010: 0:1 gegen Serbien

EM 2012: 2:1 gegen Niederlande

WM 2014: 2:2 gegen Ghana

EM 2016: 0:0 gegen Polen

WM 2018: 2:1 gegen Schweden

EM 2021: 4:2 gegen Portugal

WM 2022: 1:1 gegen Spanien

Von 1998 bis 2016 gelangen nur zwei Siege in zehn Spielen. In allen anderen Partien waren sowohl Ergebnis als auch Leistung stets enttäuschend. Selbst beim WM-Triumph 2014 war das 2:2 gegen Ghana der einzige Dämpfer im Turnier und brachte Deutschland kurzzeitig in die Bredouille.

Ausgerechnet das bittere WM-Aus 2018 scheint die Wende gewesen zu sein. Damals war das 2:1 gegen Schweden der einzige Lichtblick. Es folgte das starke 4:2 gegen Portugal bei der EM 2021 und nun das 1:1 bei Deutschland – Spanien. Zum dritten Mal überzeugt das DFB-Team im zweiten Spiel. Der Fluch ist offenbar endgültig besiegt.