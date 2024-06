Deutschland – Schottland: UEFA macht es offiziell! Fans schauen bei DIESER Entscheidung genau hin

Die Fußball-Europameisterschaft geht am Freitag (14. Juni) endlich los. Deutschland und Schottland werden das Großturnier in der Münchener Allianz-Arena eröffnen.

Kurz vor dem ersten Spiel zwischen Deutschland und Schottland hat die UEFA eine wichtige Entscheidung offiziell verkündet. Die deutschen Fans schauen dabei ganz genau hin.

Deutschland – Schottland: UEFA macht es offiziell

Der perfekte Start soll her! Deutschland will gegen Schottland optimal in die Heim-EM 2024 loslegen und die ersten drei Punkte in der Gruppe A einfahren. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann konnte auch schon eine ordentliche Generalprobe hinlegen und besiegte Griechenland mit 2:1.

Vor dem Eröffnungsspiel gegen die Schotten hat die UEFA eine wichtige Entscheidung verkündet. Der Verband hat auf seiner Homepage bekannt gegeben, dass Clement Turpin der Schiedsrichter der Begegnung sein wird. Für den Franzosen ist es nach 2016 und 2022 bereits die dritte Europameisterschaft. 2016 leitete bereits eine Partie des DFB-Teams. Beim 1:0-Sieg gegen Nordirland war Turpin der Unparteiische.

Fans schauen genau hin

Beim ersten Spiel Deutschland – Schottland werden auch einige Spieler dabei sein, die bereits Erfahrungen mit dem Schiedsrichter gemacht haben. Turpin war Schiri im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid (2:2).

Im Rückspiel übernahm dann der Pole Szymon Marciniak, der auch das Eröffnungsspiel leiten sollte. Allerdings wurde er nach seinem Fehler im Rückspiel (2:1 für Real Madrid), als er bei einem Treffer der Münchener zu früh auf Abseits entschied, abgesetzt. Dafür darf sich jetzt Turpin freuen. Aufgrund der so häufigen Fehler der Schiris und Video-Assistenten werden viele Augen beim ersten EM-Spiel vor allem auf ihn gerichtet sein.

Der französische Schiedsrichter war neben seinen EM-Einsätzen auch bei der WM 2018 sowie 2022 am Start. Zudem leitete auch einige Partien bei den Olympischen Sommerspielen 2020.