Deutschland – Portugal: Nach Unwetter-Alarm! UEFA verkündet Entscheidung

Auf diese Partie freuen sich schon Millionen Fans vor dem TV und mehr als 70.000 in der Münchener Allianz-Arena: Deutschland gegen Portugal. Es ist das Halbfinale der Nations League, die am Donnerstag (4. Juni, 21 Uhr) ausgetragen wird.

Doch vor dem Spiel zwischen Deutschland und Portugal gibt es Aufregung. Grund dafür sind heftige Unwetter, die in Bayern erwartet werden. Die UEFA hat jetzt eine Entscheidung getroffen, ob das Spiel abgesagt wird oder nicht.

Deutschland – Portugal: UEFA teilt Entscheidung mit

Auch wenn es eine große Warnung vor schweren Unwettern in Süddeutschland geben wird und auch das Halbfinale der Nations League zwischen Deutschland und Portugal am Mittwochabend betroffen ist, wird alles wie gewohnt stattfinden. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit. Demnach werde die meteorologische Lage in Zusammenarbeit mit den Behörden weiter beobachtet.

Es drohte zwischenzeitlich eine Absage der Begegnung. Es sind schwere Gewitter angesagt. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorabinformation herausgegeben, die es in sich hat. Es seien „schadensträchtige Gewitter“ zu erwarten. Hagelkörner mit bis zu acht Zentimetern Durchmesser sowie Orkanböen seien möglich, heißt es.

Es bestehe außerdem ein „hohes Schadensrisiko für Mensch, Infrastruktur und Natur“. Die Warnung gilt von Mittwochnachmittag 14 Uhr bis Mitternacht. Der Höhepunkt des großen Gewitterkomplexes wird dabei zwischen 19 und 21 Uhr erwartet. Also genau zur Hauptanreisezeit der Zuschauer. Die Partie beginnt um 21 Uhr.

Gefahr für Fußball-Fans

Der Fußweg von der U-Bahn-Station Fröttmaning zur Allianz Arena könnte unter Umständen also für die Fans, die zum Spiel Deutschland – Portugal gehen, gefährlich werden.

Vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) gab es eine Warnung an die Zuschauer, die zur Partie anreisen werden: „Bitte plant für die Anreise ins Stadion viel Zeit ein. Tragt einen Poncho oder eine Regenjacke bzw. nehmt einen kleinen zusammenklappbaren Regenschirm mit. Große Regenschirme jeglicher Art sind im Stadion nicht erlaubt.