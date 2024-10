Deutschland – Niederlande: Nagelsmann erreicht bittere Nachricht – nicht nur er wird sich ärgern

Es ist aktuell wie verflucht in der deutschen Nationalmannschaft. Das Verletzungspech verfolgt die DFB-Elf in dieser Länderspielphase. Kurz vor dem Spiel Deutschland – Niederlande erreichte Bundestrainer Julian Nagelsmann nun die nächste bittere Nachricht.

Doppeltorschütze Deniz Undav wird die Partie gegen die Niederlande verpassen. Das gab der DFB etwas mehr als eine Stunde vor dem Anpfiff bekannt. Auch beim VfB Stuttgart wird man diese Meldung mit Sorgenfalten zu Kenntnis nehmen.

Deutschland – Niederlande: Undav fällt aus

Gegen Bosnien-Herzegowina avancierte Undav noch zum Spieler des Spiels. Mit seinen zwei Treffern schoss der Angreifer die deutsche Nationalmannschaft zum Sieg. Gegen die Niederlande sollte sein sensationeller Lauf eigentlich weitergehen, doch jetzt wurde er von einer Verletzung jäh gestoppt.

„Deniz Undav fällt heute Abend wegen muskulärer Probleme aus“, teilte der DFB am Montagabend etwas mehr als eine Stunde vor dem Spiel offiziell mit. Der Stuttgarter Stürmer werde allerdings auf der Bank Platz nehmen, hieß es.

Die Startelf von Deutschland gegen die Niederlande:

Oliver Baumann – Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstädt – Pavlovic, Stiller – Leweling, Wirtz, Gnabry – Kleindienst

Seine Situation erinnert an die von Aleksandar Pavlovic. Der Bayern-Star sollte eigentlich am Freitag (11. Oktober) gegen Bosnien starten, saß aufgrund von Knieproblemen aber lediglich 90 Minuten auf der Bank. Bei Undav könnte es sich also ebenfalls um eine Vorsichtsmaßnahme handeln.

Stuttgart bangt um Undav

Mit großer Sorge wird der VfB Stuttgart diese Nachricht wahrgenommen haben. Die Stuttgarter treffen in der Bundesliga am Wochenende auf den FC Bayern München. Ein Ausfall ihres Topstürmers wäre ein harter Schlag. Zumal mit Chris Führich bereits ein Spieler verletzt von der Länderspielreise zurückgekehrt ist.