Deutschland – Niederlande: Nagelsmann macht es offiziell – er feiert sein Startelfdebüt!

Nach dem knappen Auswärtssieg gegen Bosnien-Herzegowina steht für die DFB-Elf am Montagabend (14. Oktober) der Klassiker Deutschland – Niederlande auf dem Programm. Mit einem Sieg kann das Team von Julian Nagelsmann den Einzug ins Viertelfinale der Nations League perfekt machen.

Aufgrund zahlreicher Verletzungen kann der Bundestrainer auch gegen Oranje nicht aus den Vollen schöpfen. Auch deswegen rankten sich zuletzt Spekulationen über etwaige Rotationsmaßnahmen im Spiel Deutschland – Niederlande. Nun steht jedoch fest: Er wird sein Startelfdebüt feiern!

Deutschland – Niederlande: Stiller spielt von Beginn

Wie Julian Nagelsmann auf der Spieltags-Pressekonferenz bekanntgegeben hat, wird Angelo Stiller an der Seite von Aleksandar Pavlovic im zentralen Mittelfeld gegen die Niederlande auflaufen. „Angelo macht’s gut, trainiert gut, hat eine sehr gute Saison letztes Jahr gespielt, ist auch wieder jetzt gut reingekommen“, begründet der Bundestrainer seine Entscheidung pro Stiller.

Der 37-Jährige weiß aber auch, dass in dem Spieler vom VfB Stuttgart noch mehr Potenzial steckt: „Er hat immer noch ein paar Dinge, die er besser machen kann. Das will ich aber auch sehen, dass er das macht. Er hat auch vom Alter her eine Perspektive bei uns. Wir haben noch zwei Jahre bis zur WM, da können wir im Kader nicht nur auf 33- oder 34-Jährige setzen, sondern wir brauchen auch junge Spieler“, so Nagelsmann.

Keine große Rotation geplant

Ebenso gab Julian Nagelsmann bekannt, dass gegen die Niederlande keine größeren Rotationsmaßnahmen geplant sind. Insgesamt seien maximal vier Wechsel geplant, davon einer im Tor, das Oliver Baumann in der Allianz Arena definitiv hüten wird. Damit feiert der Hoffenheimer Kapitän mit 34 Jahren sein Länderspieldebüt.

Die Niederlande dagegen muss mit Virgil van Dijk auf ihren wohl wertvollsten Spieler verzichten. Der Innenverteidiger vom FC Liverpool hatte im letzten Nations-League-Spiel von Oranje gegen Ungarn einen Platzverweis kassiert und wird seinem Team somit fehlen.