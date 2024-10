Bosnien – Deutschland: BVB-Albtraum! Länderspiel zeigt das ganze Ausmaß der Tragödie

Borussia Dortmund wollte eine große Rolle im DFB-Team spielen. Unzählige Nationalspieler holte der BVB in den letzten Jahren. Bosnien – Deutschland zeigte das ganze Ausmaß der Tragödie, die sich seither ereignete.

Der Niedergang der deutschen Nationalspieler beim BVB ist frappierend. Bei Bosnien – Deutschland kam mit Pascal Groß nur ein einziger Borusse auf nennenswerte Spielzeit.

Bosnien – Deutschland: Nagelsmann pfeift auf BVB-Spieler

Es ist schon längst kein Geheimnis mehr: Borussia Dortmund hat ein Faible für deutsche Nationalspieler. Lange setzte man vor allem auf Mega-Talente, in den letzten Jahren waren es vor allem DFB-Stars, die man verpflichtete. Doch statt eines BVB-Blocks sehen die Klubbosse beim deutschen Team ein Drama.

+++ Bosnien – Deutschland: Was ist das denn?! Surrealer Anblick lässt alle Fans staunen +++

Julian Brandt, Nico Schulz, Mats Hummels, Emre Can, Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Felix Nmecha, Niclas Füllkrug, Pascal Groß, Maximilian Beier, Waldemar Anton: Zwölf (!) deutsche Stars wechselten in den letzten fünf Jahren als amtierende Nationalspieler nach Dortmund. Gespielt haben davon am Freitagabend nur zwei: Pascal Groß hielt als einziger die schwarzgelbe Fahne hoch, Anton durfte in der Nachspielzeit für zwei Minuten ran.

Nur ein BVB-Spieler darf bei Bosnien – Deutschland lange ran

Ein Desaster für die Ansprüche, die der BVB mit Blick auf das DFB-Team eigentlich hat. So hatte man sich das ganz und gar nicht vorgestellt. Mit Adeyemi und Beier wurden zwei Stars zuletzt sogar in die U21 degradiert. Statt dem BVB dominieren Bayern und Stuttgart den DFB-Kader. Kein Zufall. Borussia Dortmunds Nationalspieler bleiben in der Bundesliga seit Jahren vieles schuldig, haben teilweise selbst bei ihrem Klub einen schweren Stand.

Auch spannend:

Die Aussicht auf Besserung: mager. Denn Bosnien – Deutschland ist keine Ausnahme. Viele der Borussen sind derzeit von Länderspielen so weit entfernt wie von ihrer Normalform.