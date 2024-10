Deutschland – Niederlande: DAS stellt Nagelsmanns Vorgänger in ein ganz schlechtes Licht

Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Bosnien-Herzegowina hat die DFB-Elf im Klassiker Deutschland – Niederlande die Chance, den Einzug ins Viertelfinale der Nations League vorzeitig perfekt zu machen.

Gewinnt die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Partie Deutschland – Niederlande, ist ihr der Einzug in die K.O.-Phase nicht mehr zu nehmen. Die DFB-Elf würde mit einem Sieg sogar einen Meilenstein erreichen!

Deutschland – Niederlande: Erstes Weiterkommen in Nations League möglich

Denn in der jungen Geschichte der Nations League gelang es einer deutschen Mannschaft noch nie zuvor, in die K.O.-Phase einzuziehen. Bei der ersten Ausgabe des Wettbewerbs 2018/19 wurde die Auswahl sang und klanglos Gruppenletzter und hatte sogar Glück, nicht in die Liga B abzusteigen. Auch in den Jahren darauf wurde es nicht besser.

Im zweiten Jahr der Nations League erreichte das Team zwar den zweiten Platz, blamierte sich aber unter anderem mit 0:6 gegen Spanien. Bei der letzten Ausgabe wurde nur der dritte Platz erreicht – hinter Ungarn. Für ein Weiterkommen unter die letzten vier reichte es nie. Das könnte sich nun ändern. Denn in dieser Saison erreichen jeweils zwei Teams pro Gruppe die K.O.-Phase. Bedeutet: Gewinnt Deutschland gegen die Elftal, ist Platz Zwei und somit auch der Einzug ins Viertelfinale sicher.

Deutliche Leistungssteigerung unter Nagelsmann

Diese Bilanz zeigt vor allem eins: Unter Julian Nagelsmann hat die deutsche Nationalmannschaft einen echten Aufschwung erlebt – sowohl in den Ergebnissen, als auch spielerisch. Zumindest in der Nations League blieb das Nagelsmann‘ Vorgängern Joachim Löw und Hansi Flick noch verwehrt.

Im Duell gegen die Niederlande kann die deutsche Nationalmannschaft also Geschichte schreiben. Zudem wird auf Seite der Holländer Kapitän Virgil van Dijk gesperrt fehlen. Eine enorme Schwächung für Oranje, durch die ihre Siegchancen in München nicht besser werden.