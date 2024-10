Deutschland – Niederlande: Irre Achterbahnfahrt für neuen DFB-Helden! Und das ist erst der Anfang

Deutschland schlägt den alten Rivalen aus den Niederlanden und steht im Viertelfinale der Nations League (hier alle Infos)! Eine Premiere in dem Wettbewerb, den Fans hierzulande höchstens belächeln. Doch Julian Nagelsmann will maximalen Erfolg und am liebsten schon nächstes Jahr eine Trophäe in die Luft strecken.

Großen Anteil am vorzeitigen Einzug in die K.O.-Phase hatte bei Deutschland – Niederlande DFB-Neuling Jamie Leweling. Er avancierte zum Helden des Abends. Dazu musste er allerdings widere Umstände durchbrechen.

Deutschland – Niederlande: Steiniger Weg für Leweling

Als Nagelsmann vor der Länderspielpause seinen Kader bekanntgab, stand Leweling gar nicht auf der Liste. Auch, wenn der Stuttgarter in dieser und der vergangenen Saison überzeugt hatte, sah der Bundestrainer ihn noch nicht als bereit für das DFB-Trikot an.

Das änderte sich schlagartig, als sich Bayerns Superstar Jamal Musiala verletzt abmelden musste. Leweling rückte nachträglich und zum ersten Mal in die DFB-Mannschaft auf. Gegen Bosnien verbrachte er dann 90 Minuten auf der Bank. Erst beim Spiel Deutschland – Niederlande ließ ihn Nagelsmann von der Leine.

Widrige Umstände im Spiel

Allerdings kam auch sein Startelf-Debüt nur auf krummem Wege zustande. Wenige Stunden vor Anpfiff hatte der Verband verkündet, dass Deniz Undav angeschlagen sei und nicht spielen könne. Ein weiteres Mal rückte Leweling auf und durfte somit gleich sein Startelf-Debüt geben.

Dieses wäre um ein Haar wie im Märchen verlaufen – gäbe es nicht den VAR! Nach knappen 100 Sekunden erzielte Leweling das vermeintliche 1:0. Wegen einer Abseitsstellung in der Entstehung nahm der Schiedsrichter dieses aber zurück.

Egal, denn noch einmal bewies der Stuttgarter Comeback- und Aufsteh-Qualität. In der zweiten Halbzeit feuerte er einen Schuss aus zentraler Position in die niederländischen Maschen. Der goldene Treffer des Abends und die Krönung einer irren Achterbahnfahrt.

Deutschland – Niederlande nur der Anfang

Man darf also getrost davon ausgehen, dass der Angreifer nach dieser Vorstellung auch in Zukunft einen Platz unter Julian Nagelsmann findet. Die Deutschen Fans dürfen sich über eine weitere Waffe im Nationaldress freuen.