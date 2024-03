Deutschland – Niederlande: DFB-Team besteht Reife-Test – und setzt ein wichtiges Zeichen

Das DFB-Team überzeugt auch im zweiten Länderspiel! Die Mannschaft von Julian Nagelsmann kann auch gegen die Niederlande gewinnen und lässt die EM-Euphorie so weiter anwachsen.

Nach einem schwachen Start in das Spiel Deutschland – Niederlande steigerte sich das DFB-Team zunehmend. Letztlich konnte die deutsche Nationalmannschaft das Prestige-Duell sogar noch mit 2:1 gewinnen – trotz frühem Rückstand.

Deutschland – Niederlande: DFB-Team überzeugt nach frühem Rückstand

Schon nach vier Minuten ging die Elftal von Bondcoach Ronald Koeman nach einem Horror-Fehlpass von Maximilian Mittelstädt in Führung. Doch Deutschland schlug zurück und setzte ein dickes Ausrufezeichen. Mittelstädt erzielte den Ausgleich, ehe Niclas Füllkrug fünf Minuten vor Schluss den Siegtreffer erzielte.

Siege gegen Frankreich und die Niederlande – damit hätte wohl kaum ein Fan vorher gerechnet. Das DFB-Team zeigte sowohl in Lyon als auch in Frankfurt eine enorm reife Leistung.

Doch die wichtigste Erkenntnis des Nachbarschaftsduells: Das DFB-Team übersteht auch schwierige Spielphasen und lässt sich von gewissen Umständen nicht so schnell beeindrucken. Auch nach einem frühen Rückstand hat das Team weiter gemacht, als wäre nichts gewesen. Von Verunsicherung war keine Spur!

Mit einer Menge Selbstvertrauen in Richtung Heim-EM

Nach den schweren letzten Monaten sind solche Auftritte alles andere als selbstverständlich. Viele DFB-Akteure waren in den vergangenen – teilweise miserablen – Spielen gar nicht dabei, dennoch war der Druck vor den beiden Länderspielen enorm – und sie haben geliefert. Sowohl gegen Frankreich als auch im Duell Deutschland – Niederlande.

Mit den beiden Siegen sorgt die DFB-Elf natürlich für eine enorm gute Stimmung in Fußball-Deutschland. Vor knapp einer Woche sah das noch ganz anders aus. Fakt ist: Nagelsmann und Co. haben in diesen zwei Spielen einen enorm wichtigen Schritt gemacht und die Fans auf ihre Seite geholt – eine gute Ausgangslage für die Heim-EM im Sommer.