Deutschland – Niederlande: Gänsehaut-Moment! DFB-Fans beeindrucken mit Mega-Choreo

Schon beim Länderspiel gegen Frankreich in Lyon gab es eine Schweigeminute für die verstorbenen Legenden Franz Beckenbauer († 78) und Andreas Brehme († 63). Die beiden DFB-Ikonen sind im Januar und Februar verstorben. Das Länderspiel Deutschland – Niederlande war das erste Heimspiel der DFB-Elf seit dem Tod der beiden Fußball-Legenden.

Das Nachbarschaftsduell Deutschland – Niederlande hat mit einem ganz besonderen Moment begonnen. Bereits vor dem Anpfiff herrschte im Deutsche-Bank-Park von Frankfurt Gänsehautstimmung. Der DFB-Fanclub hatte eine ganz besondere Choreografie für die beiden Ikonen vorbereitet, die während des Einlaufens der Mannschaften präsentiert wurde.

Deutschland – Niederlande: Große Choreo für verstorbenen Kaiser

Bereist einige Tage zuvor wurde angekündigt, dass es einen kurzen Film zu den beiden DFB-Legenden geben wird. Auch Rudi Völler richtet sich mit einigen Worten an die Zuschauer. Kurz vor Anpfiff gab es zudem eine weitere Schweigeminute für Beckenbauer und Brehme.

Dazu gab es eine beeindruckende Choreo der DFB-Fans. „Deutschland sagt Danke, Kaiser Franz“, hieß es auf einem großen Spruchband, das über der kompletten Kurve ging. Dazu eine große Deutschland-Flagge im Hintergrund – ein bewegendes Bild!

Die Stimmung im Frankfurter Deutsche-Bank-Park war schon vor Anpfiff ganz besonders. Die deutschen Fußballfans gedachten zwei der größten Legenden, die der deutsche Fußball je hatte – eine große Geste.

Pinkes Auswärtstrikot feierte Premiere

Nicht nur auf den Rängen war es farbenfroh. Die DFB-Elf spielte erstmal in ihrem pinken Auswärtstrikot, die Gäste traditionell in Orange. Das Spiel Deutschland – Niederlande war also äußerst farbenfroh.

Sportlich ging es jedoch von Beginn an um enorm viel. Beide Teams wollten die EM-Euphorie im eigenen Land hochschrauben. Ein Sieg im Prestige-Duell sollte für beide den Grundstein der EM-Vorfreude werden.