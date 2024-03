Deutschland – Niederlande: DFB-Star feiert Torpremiere – und sorgt für einen besonderen Fan-Moment

Vor dem Spiel Deutschland – Niederlande gab es in den Fankreisen der deutschen Nationalmannschaft nur ein Thema: „Major Tom“ von Peter Schilling als neue Torhymne der DFB-Elf. Einige Anhänger starteten gar eine Petition dafür – letztlich erreichte diese Petition ganze 70.000 Unterschriften.

Der DFB ist diesem Wunsch dann tatsächlich nachgekommen und hat schon vor der Partie Deutschland – Niederlande angekündigt, „Major Tom“ zu spielen, falls die DFB-Elf treffen sollte. In der elften Minute war Deutschland dann erstmals „völlig losgelöst“.

Deutschland – Niederlande: „Major Tom“ nach Mittelstädts Debüt-Treffer

Major-Maxi sorgt für „Major Tom“. Der Linksverteidiger ist zunächst durch seinen Fehlpass vor dem 0:1-Gegentreffer aufgefallen, ehe er selbst den Ausgleich für Deutschland erzielte. Der VfB-Akteur traf per Traum-Tor nach einer Ecke. Was folgte, war der Traum vieler DFB-Fans: „Major Tom“.

Denn nach dem Treffer wurde der Kult-Hit von 1982 erstmals abgespielt – und das ganze Stadion hat mitgesungen. Ein besonderer Moment, der den Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans unterstrichen hat.

Mittelstädt selbst dürfte in erster Linie glücklich darüber gewesen sein, seinen Fehler direkt wieder ausbügeln zu können. Für den 27-Jährigen, der in der vergangenen Saison noch mit Hertha BSC Berlin abgestiegen war, war es der erste Treffer im DFB-Dress. Sowohl für die Fans als auch für ihn selbst war das also ein großer Moment.

Setzte Nagelsmann auch bei der EM auf Mittelstädt?

Der VfB-Akteur hat schon in Frankreich (2:0) überzeugt. Dort bekam er es unter anderem mit Weltstar Kylian Mbappé und Tempo-Dribbler Ousmane Dembélé zu tun. Diese Meisterprüfung bestand er mit Bravour. So durfte er auch im Spiel Deutschland – Niederlande von Beginn an ran. Auch gegen Oranje zeigte der DFB-Neuling eine starke Partie.

Mittelstädt hat sich definitiv in den Fokus gespielt und darf sich gute Hoffnung auf eine EM-Nominierung machen. Die Konkurrenz auf seiner Position ist groß: Auch David Raum und Robin Gosens dürften für Nagelsmann eine Option sein. Doch nach den Auftritten von Mittelstädt bestehen nicht viele Gründe, ihn aus der DFB-Startelf zu nehmen.