Italien – Deutschland: Nagelsmann legt sich fest! Wichtige Entscheidung gefallen

In dem Prestigeduell Italien – Deutschland, das in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder seine eigenen Geschichten geschrieben hat, geht es für das DFB-Team von Julian Nagelsmann um nicht weniger, als den Einzug in das Final-Four-Turnier. Die Endrunde der Nations League würde bei einem deutschen Weiterkommen erneut in der Bundesrepublik stattfinden.

Mit Blick auf die beiden Spiele gegen die Squadra Azzurra hat Bundestrainer Nagelsmann nun wohl die erste wichtige Personalentscheidung getroffen. So soll sich der DFB-Coach für das Spiel Italien – Deutschland bereits auf einen Torhüter festgelegt haben.

Italien – Deutschland: Baumann die neue Nummer eins?

Zwei Spiele, zwei Siege, zweimal zu null – das ist die kurze, aber sehr erfolgreiche Statistik von Oliver Baumann beim DFB. Der 34-Jährige debütierte im Oktober erstmals für Deutschland und hielt seinen Kasten im Nachbarschaftsduell gegen die Niederländer gleich sauber. Es folgte ein weiterer Einsatz beim 7:0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina.

Jetzt geht es gegen Italien und Baumann wird wohl seinen dritten und vielleicht auch vierten Einsatz im DFB-Dress bekommen. Am Dienstag (18. März) hat der DFB die Trikotnummern für die beiden Spiele gegen Italien veröffentlicht. Dabei ist vor allem Baumann gleich aufgefallen.

++ Italien – Deutschland: Jetzt ist es offiziell! UEFA verkündet Entscheidung ++

Der Torhüter der TSG Hoffenheim hat von Nagelsmann die Nummer eins bekommen, wird somit automatisch als Stammkeeper gelistet. So dürfte sein Einsatz gegen Italien wohl bereits feststehen. Gut möglich, dass er sowohl im Hin- als auch im Rückspiel im Kasten stehen darf. Alexander Nübel und Stefan Ortega würden dann auf der Bank sitzen.

Wie stellt Nagelsmann die Offensive auf?

Neben der Torwartfrage dürfte auch die offensive Aufstellung für viele Fans von großem Interesse sein. Mit Kai Havertz (Oberschenkelverletzung) und Florian Wirtz (Sprunggelenksverletzung) fehlen gleich zwei Stammakteure. Wie wird Nagelsmann diese ersetzen? Jamal Musiala und Tim Kleindienst dürften wohl weiterhin gesetzt sein, doch wer wird die anderen beiden Offensiv-Positionen bekleiden? Ein heißer Kandidat dürfte hier vor allem Leroy Sane sein.

Weitere News:

Personalie zwei könnte gleich eine ganz interessante werden: Lässt Nagelsmann seinen Ex-Schützling aus Hoffenheimer Zeiten Nadiem Amiri im Spiel Italien – Deutschland gleich von Beginn an ran? Der Mainz-Profi ist das erste Mal seit knapp fünf Jahren nominiert worden. Er zählt zu den formstärksten Akteuren im DFB-Kader.