Deutschland – Italien: Bitterer Ausfall! Star verpasst Rückspiel

Jetzt wird es ernst! Nachdem Deutschland sich im Mailänder San Siro mit 2:1 gegen Italien durchsetzen konnte, steht das Rückspiel am Sonntag (23. März, 20.45 Uhr) in Dortmund an.

Deutschland würde gegen Italien ein Unentschieden schon reichen, um ins Halbfinale einzuziehen. Für die „Squadra Azzurra“ gibt es indes schlechte Nachrichten. Ein Star verpasst die Partie.

Deutschland – Italien: Star-Ausfall zum Rückspiel

Wenn Italien am Sonntag in Dortmund gegen das DFB-Team die Aufholjagd starten möchte, wird Riccardo Calafiori fehlen. Der Abwehrstar der italienischen Nationalmannschaft hat sich bei der Partie gegen Deutschland am Donnerstag verletzt und wird daher nicht zur Verfügung stehen.

Wie die Squadra Azzurra am Freitagnachmittag mitteilte, ist der 22-Jährige vom FC Arsenal nach Untersuchungen wegen „einer Verstauchung und Prellung seines linken Knies“ von der Nationalmannschaft abgereist.

Mittlerweile sei Calafiori wieder bei seinem Verein in London. Besonders bitter: Die Verletzung zog sich der Verteidiger erst in der Nachspielzeit zu, spielte aber dennoch die 90 Minuten zu Ende.

Sieger zieht ins Final Four ein

Somit muss Italien-Coach Luciano Spalletti gegen Deutschland in der Abwehr umstellen. Nichtsdestotrotz zeigt sich der 66-Jährige motiviert und will das DFB-Team besiegen: „Wir werden mit diesem Charakter noch stärker sein in Dortmund.“

Alle Viertelfinal-Begegnungen der Nations League

Italien 1:2 Deutschland

Dänemark 1:0 Portugal

Kroatien 2:0 Frankreich

Niederlande 2:2 Spanien

Der Sieger zieht dann nicht nur ins Final Four ein, sondern richtet diesen auch noch aus. In Deutschland würden die Partien in Stuttgart und München stattfinden. Neben der deutschen Nationalmannschaft und Italien kämpfen aktuell noch Spanien – Niederlande, Portugal – Dänemark und Frankreich – Italien um die restlichen drei Tickets für das Halbfinale.

Die Spiele finden vom 4. bis zum 8. Juni statt. Dann gibt es keine Hin- und Rückspiele mehr. Die Gewinner der beiden Halbfinals ziehen direkt ins Endspiel ein und dürfen vom Titel träumen.