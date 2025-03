Deutschland – Italien: BVB-Fans fassungslos – beim Länderspiel sehen sie es sofort

Was ein Länderspiel zwischen Deutschland und Italien am Sonntagabend (23. März)! Was die Zuschauer in Dortmund und an den TV-Geräten sahen, war packender als jeder Sonntags-Krimi.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zeigte in der ersten Halbzeit eine bärenstarke Leistung. Kapitän Joshua Kimmich und seine Teamkollegen spielten von der ersten Minute an sehenswert nach vorne und kämpften leidenschaftlich um jeden Ball. Die Folge: Deutschland führte im Stadion von Borussia Dortmund zur Pause gegen Italien mit 3:0 und sah bereits wie der sichere Sieger aus.

Deutschland – Italien: „Top-Leistung“ in Halbzeit eins

Lothar Matthäus war in der Halbzeitpause völlig von den Socken. „Das war eine Top-Leistung“, sagte die deutsche Fußball-Legende als TV-Experte während der Übertragung bei RTL: „Viel besser kann man es nicht machen. Italien ist nicht irgendein Gegner.“

Matthäus geriet nach den ersten 45 Minuten regelrecht ins Schwärmen: „Das war vom deutschen Team tadellos, diese Leistung war grandios. Das war richtig geil für jeden Fußballfan. Das war aggressiv, mit Leidenschaft. Da wurde schnell gespielt, die deutschen Spieler haben immer wieder kreative Lösungen gefunden und waren gedanklich immer schneller als der Gegner.“

Deutschland – Italien: Kean macht es spannend

Doch da stimmte Matthäus die große Lobeshymne aufs deutsche Team wohl etwas zu früh an. Denn in der zweiten Halbzeit hatte das deutsche Team im Stadion des BVB plötzlich Probleme. Matthäus spielte den passiven Auftritt der deutschen Elf im zweiten Durchgang zunächst runter „Es ist klar, dass die deutsche Mannschaft den Vorsprung jetzt verwaltet“, meinte Matthäus: „Das gehört ja auch zur Entwicklung einer Mannschaft dazu, dass sie eine solche Führung auch mal verwalten kann.“

Doch als Moise Kean die Partie mit seinen beiden Treffern zum 2:3 wieder spannend machte, wurde Matthäus deutlicher und musste eingestehen: „So ein Leistungsabfall war nicht zu erwarten.“

BVB-Fans erkannten es sofort

Am Ende glichen die Italiener sogar noch aus. Ein Handelfmeter in der Nachspielzeit bescherte den Italienern das 3:3. Doch mit reichlich Glück zitterte das deutsche Team das Remis über die Zeit und zieht dank des 2:1-Sieges im Hinspiel ins Final Four der Nations League ein. BVB-Fans sahen es beim Spiel derweil sofort: Die Leistung des DFB-Teams beim Spiel Deutschland – Italien erinnerte die Fans stark an einen Auftritt von Borussia Dortmund, der noch gar nicht so lange zurück liegt.

Im Hinspiel des Achtelfinals der Champions League hatte der BVB vor heimischer Kulisse gegen den OSC Lille ebenfalls eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Borussia Dortmund hatte zur Pause hochverdient 1:0 geführt. Lille kam 45 Minuten lang kein einziges Mal gefährlich vor das Dortmunder Tor, während die Mannschaft von Trainer Niko Kovac frei nach Belieben nach vorne spielte.

BVB mit heftigem Leistungs-Abfall

Im zweiten Durchgang hatte der BVB dann wie ausgewechselt gewirkt. Plötzlich lief bei der Kovac-Elf überhaupt nichts mehr zusammen. Die logische Folge: Lille glich die Partie aus und hatte in der Folge noch weitere aussichtsreiche Angriffe, aus denen die Franzosen jedoch kein Kapital schlagen konnten.

Beim Spiel zwischen Deutschland und Italien sahen die BVB-Fans erneut diese unfassbare Diskrepanz in den Leistungen der Heimmannschaft in Halbzeit 1 und 2. Ob auf dem Westfalenstadion derzeit ein Europa-Fluch liegt? Diese krude These kann Borussia Dortmund schon bald widerlegen. Am 15. April ist der FC Barcelona zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zu Gast beim BVB.