Deutschland – Italien: Hässliche Szenen bei den Hymnen! „Unendlich dumm!“

Das Länderspiel-Kracher zwischen Deutschland und Italien war am Sonntagabend (23. März) noch gar nicht angepfiffen, da gab es schon den ersten großen Aufreger.

Die Spieler der beiden Nationalmannschaften betraten im Dortmunder Westfalenstadion den Rasen. Bei ausverkaufter Kulisse war die Stimmung top. Doch dann kam es unmittelbar vor der Partie Deutschland – Italien zum Eklat.

Deutschland – Italien: Eklat gleich zu Beginn

Als die italienische Hymne gespielt wurde, gaben deutsche Fans ein Pfeifkonzert ab, wie man es in dieser Lautstärke von deutschen Fans speziell beim Ertönen der Hymne des Gegners wohl noch nie hörte. Offensichtlich wollten die deutschen Fans sich für das gleiche Verhalten der Italiener beim Hinspiel revanchieren. Denn am Donnerstag (20. März) hatten auch die italienischen Fans unmittelbar vor dem Hinspiel in Mailand die deutsche Hymne ausgepfiffen.

+++ Auch interessant: Julian Nagelsmann: Nach Italien – Deutschland herrscht traurige Gewissheit +++

Sahen wir beim Rückspiel in Dortmund am Sonntagabend also nur eine ausgleichende (Un-)Gerechtigkeit? Wohl kaum – meinten viele Fans, die während des Spiels zwischen Deutschland und Italien auf der Plattform X hitzig diskutierten. Die meisten Zuschauer verurteilten die Pfiffe einiger deutscher Fans auf Schärfste. Wir haben einige Fan-Reaktionen gesammelt:

„Seit wann sind die Deutschen so schlechte Gastgeber, dass sie bei der Hymne der Gäste pfeifen?“

„Vielleicht wiederhole ich mich, aber es ist das Allerletzte bei der Hymne einer anderen Nation zu pfeifen. Jeder der das tut, sollte sich schämen.“

„Gleiches mit Gleichem zu vergelten ist so unendlich dumm. Dortmund hat keine Klasse. Haltet eure Fresse bei der Hymne!“

„Traurig von einigen deutschen Fans, sich auf dieses unterbelichtete Niveau herabzulassen, eine Nationalhymne auszupfeifen. Jeglicher Respekt ist scheinbar dahin. Überall.“

„Na toll, jetzt pfeifen die Idioten auch in Dortmund. Peinlich!“

„Dieses Hymnengepfeife ist so schrecklich und respektlos.“

„Andere Landeshymnen auszubuhen ist und bleibt kompletter Bockmist.“

Deutschland – Italien: Wer erreicht das Final Four der Nations League?

Fußball wurde am Sonntagabend übrigens auch noch gespielt. Deutschland und Italien kämpften um den Einzug ins Final Four der Nations League. Das Hinspiel in Mailand hatte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann 2:1 gewonnen.