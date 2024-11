Deutschland – Bosnien-Herzegowina: Nach DFB-Gala ist alles klar – nächster Hammer folgt zugleich

Was für ein unglaublicher Heimabschluss des Jahres 2024! Die Mannschaft von Julian Nagelmann demontiert den Gegner und gewinnt das Spiel Deutschland – Bosnien-Herzegowina mit 7:0! Dabei zauberte die deutsche Nationalmannschaft von der ersten bis zu letzten Sekunde.

Doch nicht nur der deutliche und sehr überzeugende Sieg im Spiel Deutschland – Bosnien-Herzegowina war für Bundestrainer Nagelsmann und Co. ein Grund zu jubeln. Denn es kam noch besser.

Deutschland – Bosnien-Herzegowina: DFB-Elf sichert Gruppensieg

Mit der 7:0-Gala hat die DFB-Elf den vorzeitigen Gruppensieg in der Nations-League-Gruppe A3 gesichert. Mit 13 Punkten und einer Tordifferenz von plus 14 steht die Nagelsmann-Elf auf Platz eins und kann am letzten Spieltag der Vorrunde nicht mehr verdrängt werden.

Die Nations League war in den vergangenen Jahren kein allzu gutes Pflaster für die deutsche Nationalmannschaft. Doch spätestens mit diesem Erfolg dürfte das vergessen sein. Nagelsmann und Co. haben bereits mehrfach betont, diesen Wettbewerb gewinnen zu wollen. Mit dem Gruppensieg ist man diesem Ziel einen Schritt näher gekommen.

Denn dadurch dürfte man auch den anderen Top-Nationen wie Spanien, Italien und Portugal vorerst aus dem Weg gehen. Als Gruppenerster trifft Deutschland auf einen Gruppenzweiten der anderen Gruppen. Derzeit wären die möglichen Gegner Kroatien, Frankreich oder Dänemark.

Final-Four-Turnier in Deutschland?

Sollte Deutschland das anstehende Viertelfinale – gegen welchen Gegner es dann auch geht – gewinnen, würde man sich für das Final-Four-Turnier qualifizieren. Die Halbfinale und das Finale werden dabei in einem Land ausgetragen. Die Hauptbedingung: Es muss ein Land sein, dass auch im Halbfinale steht.

Weitere News:

Deutschland soll sich auf diesen Fall bereits vorbereitet haben. Sollte die DFB-Elf also ihr Viertelfinale gewinnen, wären Stuttgart und München mögliche Austragungsorte der Entscheidungsspiele. Dafür muss die Mannschaft von Julian Nagelsmann zunächst jedoch ins Halbfinale einziehen.