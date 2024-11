Deutschland – Bosnien-Herzegowina: Schrecksekunde bei DFB-Gala! Plötzlich halten alle die Luft an

Die DFB-Elf feiert zum Heimabschluss des Jahres eine große Party. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann gewinnt das Spiel Deutschland – Bosnien-Herzegowina mit 7:0 und feiert damit vorzeitig den Gruppensieg in der Nations-League-Gruppe A3.

Allerdings gab es kurz vor Schluss einen bitteren Moment aus DFB-Sicht. Denn Kapitän Joshua Kimmich musste angeschlagen ausgewechselt werden. Der Bayern-Star verließ die Partie Deutschland – Bosnien-Herzegowina mit schmerzverzerrtem Gesicht.

Deutschland – Bosnien-Herzegowina: Kimmich angeschlagen ausgewechselt

Bei diesem Anblick werden vor allem die Bayern ganz genau hinschauen. Das Spiel lange entschieden, das Freiburger Europa-Park-Stadion ist zu einer Partyhochburg geworden, da wurde es plötzlich ganz still im Stadion. Denn in der 71. Spielminute blieb Kimmich nach einem Zweikampf im gegnerischen Sechzehner liegen und hielt sich den Knöchel.

Was war passiert? Der Bayern-Star wollte zum Ball gehen, blieb an seinem Gegner hängen und knickte mit dem Fuß um. Der Mittelfeld-Akteur hielt sich direkt den Knöchel und zeigte an, dass er Schmerzen habe. Die DFB-Ärzte eilten auf den Platz und signalisierten schnell, dass es für Kimmich nicht mehr weiter gehen würde.

++ Deutschland – Bosnien-Herzegowina zeigt es deutlich: DFB-Schwäche ist kein Thema mehr ++

Die gute Nachricht: Kimmich konnte den Platz alleine verlassen und humpelte nur ein wenig. Das dürfte – vor allem aus Sicht des FC Bayern – ein gutes Zeichen sein. Sei Einsatz im Nations-League-Abschluss in Ungarn (Dienstag, 19. November, 20.45 Uhr) steht jedoch in jedem Fall auf der Kippe.

Bayern bangt um nächsten Mittelfeldstar

Denn vor allem die Bayern dürften darauf pochen, dass der DFB-Kapitän in Budapest geschont wird. Mit Aleksander Pavlovic und Joao Palhinha haben sich zwei Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters zuletzt bereits verletzt. Ein Ausfall von Kimmich wollen FCB-Coach Vincent Kompany und Co. also unbedingt verhindern.

Weitere News:

Wie schwer die Blessur letztlich tatsächlich ist, werden die kommenden Stunden zeigen. Bundestrainer Nagelsmann gab nach Abpfiff etwas Entwarnung. „Joshua hat bisschen Probleme mit der Kapsel, aber ich denke, dass es nicht allzu schlimm ist“, erklärte der DFB.-Coach über seinen Spielführer.