DAZN-Moderatorin Laura Wontorra sorgt bei BVB-Spiel für Gesprächsstoff – „Ah… die Männer“

Am Mittwochabend (19. Februar) stand in der Champions League das Playoff-Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon an. Live im Signal Iduna Park mit dabei war DAZN mit Moderatorin Laura Wontorra – und die sorgte vor Anpfiff für Gesprächsstoff.

Ihre männlichen Kollegen durften sich vor dem Anpfiff von der DAZN-Moderatorin den ein oder anderen Spruch gefallen lassen. Kommentator Ulli Hebel wurde Opfer des Sprüchefeuerwerks von Laura Wontorra.

DAZN: Sprüchefeuerwerk von Laura Wontorra

Regelmäßig steht Laura Wontorra für DAZN in der Champions League vor der Kamera. Die Tochter von Doppelpass-Legende Jörg Wontorra ist mittlerweile extrem erfahren, hat schon durch unzählige Fußball-Übertragungen geführt – und dabei fällt sie auch immer wieder mal mit dem ein oder anderen kessen Spruch auf.

Dieses Mal musste ihr Kollege Uli Hebel „leiden“. Als er zu Wontorra und Experte Sebastian Kneißl vor die Kamera tritt, bemerkt sie sofort seine gefärbten Haare. „Uli, du hast die Haare schön. Gefällt mir“, begrüßt sie ihn.

Nachdem die beiden Fußball-Experten den Gegner aus Lissabon analysiert haben, sagt Wontorra: „Wir sind gespannt. Wir sagen vielen Dank, Uli. Wir hören dich gleich in den 90 Minuten.“

„Manchmal haben sie ’ne lange Leitung“

Sie wartet darauf, dass Hebel geht. Das passiert allerdings nicht. Wontorra schiebt hinterher: „Vielen Dank … ja?“ und weiter: „Du darfst abmarschieren, sozusagen.“ Erst dann verlässt Hebel das Bild und geht Richtung Kommentatoren-Platz.

Für die DAZN-Moderatorin ist das Thema damit aber noch nicht erledigt. Sie lässt noch zwei Sprüche los. „Da muss man drei, viermal Danke sagen, bis sie das checken“, sagt sie und scherzt: „Ah… die Männer. Manchmal haben sie ’ne lange Leitung.“ Lockere Stimmung bei DAZN!