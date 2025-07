Schalke – Twente: Karius-Comeback! Dabei sorgt dieser Moment für Aufsehen

Nach 111 Tagen ist Loris Karius zurück! Die alte und neue Nummer eins des FC Schalke 04 feierte im Testspiel Schalke – Twente sein Comeback. Im März hatte sich der Routinier im Spiel gegen Greuther Fürth (3:3) schwer an der Wade verletzt.

In den vergangenen Wochen arbeitete er hart an seinem Comeback, im Trainingslager absolvierte er erstmals wieder Einheiten mit dem Team, im Spiel Schalke – Twente folgte dann endlich die Rückkehr. Dabei bekam er ganz besondere Unterstützung!

Schalke – Twente: Karius wird von der Familie unterstützt

Das sieht man auch nicht alle Tage! Die Familie von Karius unterstütze ihn bei seinem Comeback. Seine Frau Diletta Leotta kam mit dem gemeinsamen Kind nach Gelsenkirchen, um das erste Spiel nach seiner Verletzung zu verfolgen. Das gesamte Spiel stand sie an der Band am Seitenrand und schaute ihrem Gatten zu.

++ Von wegen Schalke-Abgang! Profi schiebt Gerüchten den Riegel vor ++

Leotta ist in Italien ein echter Star, die DAZN-Moderatorin hat knapp zehn Millionen Follower auf Instagram. Normalerweise lebt sie mit dem gemeinsamen Kind in Mailand, doch nun gab es wohl einen kleinen Wochenendausflug nach Deutschland.

Karius voll im Plan

Nach langem Hin und her haben sich S04 und Karius auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, er ist auch unter Miron Muslic die Nummer eins und soll in der kommenden Saison das Tor hüten. Er liegt derzeit voll in seinem Plan, um am ersten Spieltag gegen die Hertha (Freitag, 01. August, 21.30 Uhr) wieder bei einhundert Prozent zu sein.

Weitere News:

Das scheint voll aufzugehen, gegen Twente folgte das Comeback. Etwas weniger als zwei Wochen hat er noch, bevor es dann wieder richtig heiß wird. Auch auf diesem Weg wird ihn seine Frau wohl bestens unterstützen.