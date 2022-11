DAZN: Hammer vor WM 2022! Streamingdienst holt sich Last-Minute-Rechte

Gute Nachrichten für Abonnenten von DAZN. Der Streaminganbieter steigt kurz vor knapp noch ins WM-Geschäft ein. Das Turnier in Katar beginnt am 20. November. Die TV-Rechte für den deutschen Raum sind eigentlich längst geklärt.

Doch jetzt verkündet DAZN einen Hammer. Auch auf dem Streamingportal werden Teile der WM 2022 zu sehen sein. Wie genau das funktioniert, erfährst du hier.

DAZN steigt bei ARD und ZDF ein

Neben ARD und ZDF besitzt für das anstehende Turnier Magenta Rechte für die Übertragung der WM. Bei den drei Anbietern werden Live-Spiele zu sehen sein. Während sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender abwechseln, wird Magenta alle 64 Spiele live zeigen.

Kein Platz also für DAZN, um auch etwas vom Kuchen abzubekommen – bis jetzt. Denn das Unternehmen hat sich einige Sublizenzen von SportA, der Sportrechteagentur von ARD und ZDF, gesichert.

Was du auf DAZN sehen kannst

Live-Spiele dürfen damit zwar nicht übertragen werden, wohl aber diverse Highlights aller Spiele. Diese sind kurz nach Abpfiff über App, Social Media und DAZN selbst verfügbar. Zudem heißt es in einer Mitteilung, dass rund um die Weltmeisterschaft drei Dokumentarfilme veröffentlich werden.

Diese beschäftigen sich mit der Karriere des brasilianischen WM-Helden Ronaldo, der Sensationsmannschaft Kameruns 1990 sowie dem tiefen Doping-Fall Diego Maradonas bei der WM 1994.

Die WM der Kontroversen

Anpfiff zum Turnier in Katar ist am Sonntag, 20.November, mit der Partie des Gastgebers gegen Ecuador. Knapp vier Wochen bis zum Finale am 18. Dezember dauert das umstrittene Turnier. Gastgeber Katar steht wegen diverser Menschenrechtsverletzungen in der Kritik.

Weitere Nachrichten:

Die Deutsche Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick nimmt die Titeljagd am 23. November gegen Japan auf. Übertragen wird die Begegnung bei Magenta und der ARD. Highlights gibt es dann anschließend auf DAZN.