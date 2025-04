DAZN-Paukenschlag! Es wird endgültig die Reißleine gezogen

Seit Monaten streiten DAZN und Ligue 1 um Millionen! Der Streamingriese möchte sein Geld zurück, doch die französische Top-Liga wird auf diese Forderung nicht eingehen. Die Situation ist festgefahren, die Fronten längst verhärtet. Doch nun zündet die Ligue 1 die nächste Eskalationsstufe.

DAZN hatte den französischen Verband vor wenigen Wochen vor dem Handelsgericht verklagt und dabei die irre Forderung von 573 Millionen Euro gestellt. Jetzt reagiert die Ligue 1 heftig!

DAZN und Ligue 1 gehen wohl getrennte Wege

„Täuschung bei der Ware und beobachtetes Versagen“ – so lautete der Vorwurf von DAZN an die Ligue 1. Eine heftige Anschuldigung, die sich die Franzosen nicht gefallen lassen. Im Streit zwischen dem französischen Fußballverband LFP und dem Rechte-Inhaber hat die Ligue 1 jetzt die nächste Eskalationsstufe gezündet.

Wie die französische Sportzeitung „L’Équipe“ berichtet, haben die Klubchefs der 18 Ligue-1-Vereine einstimmig beschlossen, den Vertrag mit DAZN vorzeitig zu kündigen. Der Verwaltungsrat der Liga habe die Entscheidung bereits abgesegnet – jetzt soll eine Einigung mit dem Streaminganbieter gefunden werden.

Frankreichs erste Liga und der Streamingriese werden ab Sommer also wohl getrennte Wege gehen. Die Ligue 1 zieht allem Anschein nach vorzeitig die Reißleine und möchte eher früher als später den Vertrag mit DAZN kündigen.

Bitterer Schock für alle Ligue-1-Fans

Die Folgen: Der französische Verband muss sich einmal mehr um einen neuen Partner bemühen und wird die Übertragungsrechte erneut ausschreiben. Die französische Top-Liga hat enorme Geldprobleme, ist auf einen starken Partner angewiesen. Und DAZN? Die werden ab der kommenden Spielzeit die Spiele von Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, Marseille und den anderen französischen Klubs wohl nicht mehr zeigen können.

Was sich in den vergangenen Wochen schon angebahnt hat, ist für viele Fans nun also perfekt: In der kommenden Saison werden alle Kunden keine Spiele aus Frankreich verfolgen können.