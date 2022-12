Cristiano Ronaldo in die Wüste: Wechsel-Hammer laut Medienbericht perfekt!

In den vergangenen Wochen wurde heiß über die sportliche Zukunft von Cristiano Ronaldo spekuliert. Schon im vergangenen Sommer soll der Portugiese wohl mit einem Abschied von Manchester United geliebäugelt haben. Nun wurde vor wenigen Wochen sein Vertrag bei den Red Devils endgültig aufgelöst. Somit ist er auf der Suche nach einem neuen Verein.

Lange hielten sich die Gerüchte in den Medien, dass der Weltstar als nächstes für Al Nassr in Saudi-Arabien auflaufen wird. Nun soll es einem Medienbericht zufolge Gewissheit geben: Cristiano Ronaldo wird tatsächlich nach dem Jahreswechsel bei Al Nassr anheuern.

Cristiano Ronaldo: Saudi-Deal wohl fix

Wie “Al Arabiya”, eines der größten Medienhäuer in Saudi-Arabien, berichtet, soll der Wechsel von Cristiano Ronaldo ins Emirat feststehen. Der portugiesische Superstar soll dem Bericht zufolge bereits einen Vertrag bis 2025 unterschrieben haben.

Eine offizielle Pressemitteilung von Al Nassr oder dem Spieler selbst stehen noch aus. In den vergangenen Tagen häuften sich allerdings die Berichte, dass es den mehrfachen Weltfußballer tatsächlich nach Saudi-Arabien ziehen könnte. Die Spekulationen rund um die Zukunft des Superstars haben sich nun anscheinend bewahrheitet.

Cristiano Ronaldo: So viel soll er verdienen

In den vergangenen Wochen gab es einige Berichte über Ronaldos nächsten Karriereschritt. Die spanische Zeitung „Marca“ berichtete so vor wenigen Tagen, dass der Europameister von 2016 in Saudi-Arabien etwa 200 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll. Bei der Vertragslaufzeit von zweieinhalb Jahren würden dem 37-Jährigen somit knapp 450 Millionen Euro winken.

Dem spanischen Bericht zufolge soll Ronaldo anschließend bis 2030 als Botschafter für das Emirat mit dem Ziel arbeiten, die Weltmeisterschaft in acht Jahren zusammen mit Griechenland und Ägypten austragen zu dürfen. Für diese Zeit nach seiner Anstellung bei Al Nassr soll dem Superstar demnach nochmal eine Gehaltserhöhung winken. Offiziell bestätigt wurde dies allerdings noch nicht.