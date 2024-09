Champions League: Kurz vor Anpfiff platzt Fans schon der Kragen – „Dreckiger Müll“

Die Champions League ist zurück! Am Dienstag (17. September) rollt endlich wieder der Ball in der Königsklasse. Doch in der Saison 2024/25 ist einiges anders als in den Jahren zuvor.

Die UEFA hat ihre Wettbewerbe eine drastischen Reform unterzogen. Von nun an kämpfen 36 statt 32 Teams um den Henkelpott – und statt der Gruppenphase spielen die Vereine in einer großen Liga-Tabelle gegen acht unterschiedliche Gegner. Dadurch besteht das gesamte Turnier nun aus satten 189 Partien.

Doch nicht am Spielplan wurde gefeilt. Eine Änderung betraf ein Element der Königsklasse, das für viele Fans einen unantastbaren Kultstatus besitzt: Die Champions-League-Hymne! Und deren Neuauflage sorgt bei den Fans für reichlich Unmut!

Champions League: Fan-Wut über neue Hymne

„Die Meister, die Besten, les grandes équipes, the Champions“ – wenn diese Worte im Chor gesungen werden, bekommt jeder Fußball-Fan Gänsehaut. Das 1992 von Tony Britten komponierte Musikstück, dessen Melodie auf einem Werk von Georg Friedrich Händel basiert, ist wahrscheinlich die ikonischste Fußball-Hymne überhaupt.

Nun, Text und Melodie sind auch am 1. Spieltag der Champions League in der Saison 2024/25 noch gleich – aber die UEFA hat es sich nicht nehmen lassen, die Hymne neu arrangieren und aufzunehmen. Das Orchester wirkt ein Stück leiser, ein paar neue Trompeten-Zwischentöne sind dabei – und auch die letzten paar Töne sind leicht abgewandelt. Und obwohl Komponist Britten hierbei wieder seine Hände im Spiel hatte, kommt das fertige Endprodukt bei einem Großteil der Fans überhaupt nicht gut an.

Fans wegen neuer CL-Hymne stinksauer: „Eine Frechheit“

Schon am 1. Spieltag der neuen CL-Saison, als kurz vor Anpfiff die Hymne erklang – und Teams wie Bayern München, Juventus Turin, Real Madrid, Liverpool oder AC Mailand auf dem Rasen standen – verschafften die Fans ihrem Frust im Netz Luft. Ein Auszug von „X“-Reaktionen zur neuen Champions-League-Hymne:

„Die neue Champions League Hymne ist eine Frechheit.“

„Neue Champions League Hymne so ein dreckiger Müll! Viel zu nervös, dieses dididididi, und viel zu schnell.

„Neue CL Hymne ist ja mal richtig beschi***n. Hört sich an, als ob man Vögel anlocken wollen würde.

„Die neue Hymne ist so turbo Ar***.“

„Junge, wie die neue CL Hymne null Feeling rüberbringt beim Einlauf, oder?“

„Die neue Version der Hymne ist so ein Downgrade.“

In der Champions Leauge 2024/25 sind mit Bayern, Stuttgart, Leverkusen, Dortmund und Leipzig gleich fünf deutsche Mannschaften vertreten. Das Finale findet am 31. Mai 2025 in der Allianz-Arena in München statt.