Champions League: Irre Enthüllung! Nichts wird mehr so, wie es mal war

Es ist der wohl beliebteste Fußballwettbewerb in Europa: die Champions League. Top-Klubs wie Real Madrid, Manchester City oder der FC Bayern kämpfen um den beliebten Henkelpott. Auf die Gruppenphase und die K.o.-Runde freuen sich die Fans immer.

Doch ab dem kommenden Jahr wird die Champions League einen neuen Modus bekommen. Aber nicht nur das. Für die K.o.-Runde gibt es noch eine weitere Änderung, worauf sich Fans und Teams einstellen müssen.

Champions League: Irre Enthüllung!

Zunächst aber der neue Modus der Champions League: 36 Teams spielen vor der K.o.-Runde in einer gemeinsamen Liga. Somit wird es die bisherige Gruppenphase nicht mehr geben. Jeder Verein trifft dabei auf acht Gegner aus dieser Liga. Vorgesehen ist eine Partie pro Klub. Diese Änderung ist bereits seit langem klar.

Was nun aber enthüllt worden ist, ist eine weitere Revolution. Bei der Auslosung mischt nämlich künftig ein Computer mit. Wie der britische Sky-Reporter Kaveh Solhekol berichtet, werden die Klubs zunächst von einer Person gezogen, danach ermittelt der Computer die acht Gegner.

Doch warum macht die Uefa das? Für eine klassische, komplett manuelle Ziehung würde das neue Format rund 900 Kugeln benötigen. Die Auslosung würde sich demnach bis zu vier Stunden ziehen, berichtet Solhekol.

Auslosung künftig mit Computern

Daher greift die Uefa auf die Computer. Die Auslosung wird in Zukunft dann ungefähr 35 Minuten dauern. Sohekol erklärt zudem, dass ein IT-Unternehmen aus England derzeit die Software dafür entwickle. Außerdem soll es noch zwei Backup-Softwaresysteme für die Champions-League-Auslosung geben.

Im neuen Modus 2024/25 werden dann die besten acht Klubs der Liga sich für das Achtelfinale qualifizieren. Die Teams, die auf den Plätzen neun bis 16 landen, kämpfen in den Playoffs gegen die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 24. Die Vereine auf den Plätzen 25 bis 36 sind ausgeschieden. Sie rutschen aber nicht etwa in die Europa League ab, wie es aktuell der Fall mit den Drittplatzierten der Gruppenphase ist.

Mehr Nachrichten für dich:

Bis auf das Finale werden alle Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Das Finale der kommenden Champions-League-Saison findet am 31. Mai 2025 in der Allianz-Arena in München statt.