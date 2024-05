Borussia Dortmund: Terzic mit dringlicher Warnung an seine Mannschaft – „Wird nicht funktionieren“

Der sensationelle Einzug von Borussia Dortmund ins Champions-League-Finale kam wohl selbst für einige Fans etwas überraschend. Entsprechend groß war die Freude bei den Dortmundern nach dem Sieg über Paris Saint-Germain (1:0). Nun richtete BVB-Coach Edin Terzić jedoch eine Warnung an seine Spieler aus!

Borussia Dortmund hat mit Mainz 05 und Darmstadt 98 als letzte Gegner der diesjährigen Bundesligasaison ein tabellarisch einfaches Restprogramm vor der Brust. Die Champions-League Qualifikation hat der BVB zudem bereits sicher. Trotzdem hat Terzić eine eindeutige Botschaft an seine Mannschaft gerichtet.

Borussia Dortmund: Terzic will „Modus“ in der Bundesliga beibehalten

Terzic betont: „Es ist noch möglich, dass wir um einen Platz klettern in der Bundesliga. Dafür bräuchten wir aber die beiden Siege“. Dieses Szenario erscheint jedoch aktuell unwahrscheinlich. Der Tabellenvierte aus Leipzig müsste in beiden seiner verbleibenden zwei Spiele Punkte liegen lassen, um den BVB noch an sich vorbeiziehen zu lassen. Trotzdem gibt sich der Borussen-Coach kämpferisch.

„Es geht darum, dass wir das, was wir uns die letzten Tage und Wochen aufgebaut haben, nutzen wollen, weil wir noch etwas ganz Großes erreichen wollen am Ende der Saison. Das wird nicht funktionieren, wenn wir jetzt einen Gang herunterschalten. Wir wollen diese Wochen, die wir jetzt eingeleitet haben, zu den besten Wochen der Saison machen“. Auf einen Bundesligaendspurt im Energiesparmodus braucht man sich beim BVB also nicht einzustellen.

Erinnerungen an vergangene Saison werden gegen Mainz wach

Auch werden bei Terzic Erinnerungen an die letzte Saison wach, in der Mainz 05 dem BVB am letzten Spieltag die Meisterschaft versaute. Nun stecken die Gastgeber selbst tief im Abstiegskampf. Ein Sieg der Dortmunder könnte die Mainzer Ängste weiter befeuern: „Wir haben die Möglichkeit, durch einen guten Auftritt auch da Einfluss zu nehmen. Das ist uns bewusst“, so Terzic.

Der Hauptfokus dürfte bei Borussia Dortmund jedoch auf das Champions-League-Finale liegen. Am 1. Juni wird der BVB im Wembley-Stadion gegen Real Madrid um den Henkelpott spielen. Es ist nach 2013 das zweite Finale der Dortmunder in London.