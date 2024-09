Youssoufa Moukoko lässt Fans verzweifeln! Ex-BVB-Star vergibt Mega-Chance

Auf diesen Moment hatte er lange gewartet, doch dann ging er schief: Youssoufa Moukoko hat sein Debüt für OGC Nizza gefeiert. Allerdings verlief seine Premiere in der Ligue 1 nicht nach Plan.

Youssoufa Moukoko wird sich nach seinem Debüt gewaltig ärgern. Der Ex-BVB-Star vergab eine riesige Gelegenheit und damit auch die Chance auf eine große Wende. Diese Szene wird es sich bestimmt noch häufiger angeschaut haben.

Youssoufa Moukoko: Debüt geht schief

Nach dem Moukoko gegen SCO Angers noch 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen musste, feierte er am 4. Spieltag gegen Olympique Marseille endlich sein Debüt in der Ligue 1. In der 69. Minute kam der Angreifer für Jeremie Boga in die Partie und positionierte sich auf dem linken Flügel.

Es dauerte lange, bis Moukoko zum ersten Mal an den Ball kam – und seinen ersten Ballkontakt bei Nizza wird er wohl so schnell nicht vergessen. Der Ex-BVB-Star hätte die große Wende einleiten können, doch versagte.

Moukoko vergibt riesige Chance

In der 78. Minute legte Ali Abdi den Ball im Strafraum quer auf den völlig freistehenden Moukoko. Der 19-Jährige erwischte die Kugel allerdings nicht richtig und setzte den Ball rechts neben das Tor. Eine riesige Gelegenheit, die ein Stürmer eigentlich machen muss.

https://twitter.com/DAZN_DE/status/1835056091643707467

Und noch ärgerlicher für Moukoko und sein Team: Zu diesem Zeitpunkt lag Marseille durch die Treffer von Neal Maupay (40.) und Luis Henrique (53.) mit 2:0 in Führung. Kurz zuvor kassierte allerdings Derek Cornelius die Gelb-Rote Karte. In Überzahl hätte Moukokos Treffer also die große Wende noch einleiten können.

Schließlich verlor Nizza aber bei Moukokos Debüt das Topspiel in der französischen Liga gegen Olympique Marseille mit 0:2. Nach viel Spielen liegt Nizza damit mit vier Zählern nur auf Rang neun.