Youssoufa Moukoko: Rückkehr zum BVB? Jetzt spricht das Sturm-Juwel

Nach langem Hin und Her hat Youssoufa Moukoko in diesem Sommer einen neuen Verein gefunden. Per Leihe ging es für das Sturm-Juwel von Borussia Dortmund zum französischen Erstligisten OGC Nizza. Dort wurde es nach einer Woche nun auch offiziell vorgestellt.

Auf der Pressekonferenz sprach Youssoufa Moukoko über seine ersten Tage in Nizza, seine Ziele mit dem Verein, aber auch über eine mögliche Rückkehr zu Borussia Dortmund.

Youssoufa Moukoko in Nizza vorgestellt

Fein gekleidet mit weißem Hemd saß der 19-Jährige auf dem Podest und stellte sich den Fragen der Journalisten. Eine ungewohnte Situation für Youssoufa Moukoko. Was es ihm allerdings erleichterte: Die Muttersprache des Stürmers ist Französisch. Er kam erst mit zehn Jahren aus Kamerun nach Deutschland, lernte in Hamburg Deutsch. Deshalb verstand er die Fragen auf Französisch problemlos und antwortete darauf auf Deutsch.

Seine ersten Tage in Nizza seien sehr schön gewesen. Er habe sich sehr schnell mit den Teamkollegen verstanden – auch wegen der Sprache. Der 19-Jährige fühle sich sehr gut aufgenommen in Nizza und auch den Trainer Franck Haise lobte er in den höchsten Tönen.

Per Leihe spielt Moukoko für ein Jahr in Nizza. Medienberichten zufolge übernimmt Nizza das komplette Gehalt des 19-Jährigen und besitzt zusätzlich eine Kaufoption. Für rund 17 Millionen Euro könnte der französische Klub ihn fest verpflichten. Eine Rückkehr zum BVB ist aber nach wie vor möglich.

BVB-Rückkehr?

Moukoko selbst sagte dazu: „Ich bin ganz ehrlich: Ich denke nicht an die Zukunft, ich denke an das Hier und Jetzt. Ich will der Mannschaft helfen. Ich will, dass wir uns für die Champions League qualifizieren.“

Die Stadt sei schön und auch das warme Wetter genieße er schon. Priorität habe für ihn aber zu spielen, seine Form zurückzugewinnen und vielleicht sogar einen Titel zu holen. „Ganz am Ende der Saison wird man sehen, wo ich lande. Aber jetzt mache ich mir noch keinen Kopf darüber, ob ich zu Borussia Dortmund zurückkehre oder in Nizza bleibe“, so Moukoko.